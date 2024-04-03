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Нацгвардейцы уничтожили российскую технику стоимостью почти 2 миллиона долларов

3 апреля 2024 17:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Нацгвардейцы уничтожили российскую технику стоимостью почти 2 миллиона долларов
Уничтоженная российская техника. Фото: скриншот с видео
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Украинские спецназовцы из Национальной гвардии провели успешную операцию по ликвидации вражеской техники, остановив движение колонны российской бронетехники на восточном направлении. Группа "Омега-1" продемонстрировала высокую эффективность обстрела, результатом которого стало уничтожение техники врага почти на 2 миллиона долларов.

Об этом сообщает глава МВД Украины Игорь Клименко.

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Ликвидация российской техники

Клименко рассказывает, что сначала артиллеристы удачно использовали огонь для остановки движения колонны вражеской техники. Всего одна боевая машина пехоты БМП-3 уцелела после артиллерийского обстрела, но уже в ближайшее время спецназовцы "Омега-1" успешно устранили эту угрозу.

Применение FPV-дрона с мощным аккумулятивным патроном оказалось действенным в борьбе с вражеской бронетехникой. Дрон нанес точный удар, что привело к вспышке и уничтожило российскую технику.

В марте 2024 года мы писали о бойцах Третьей штурмовой бригады, которые показали архивные кадры боев под Авдеевкой. В городе на одной из улиц произошел стрелковый бой с оккупантами.

Также смотрите эффектные кадры стрелкового боя под Авдеевкой в исполнении 3-й ОШБр: как происходит охота на оккупантов.

МВД
российские войска
Нацгвардия
военная техника

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