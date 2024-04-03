Нацгвардейцы уничтожили российскую технику стоимостью почти 2 миллиона долларов
Украинские спецназовцы из Национальной гвардии провели успешную операцию по ликвидации вражеской техники, остановив движение колонны российской бронетехники на восточном направлении. Группа "Омега-1" продемонстрировала высокую эффективность обстрела, результатом которого стало уничтожение техники врага почти на 2 миллиона долларов.
Об этом сообщает глава МВД Украины Игорь Клименко.
Ликвидация российской техники
Клименко рассказывает, что сначала артиллеристы удачно использовали огонь для остановки движения колонны вражеской техники. Всего одна боевая машина пехоты БМП-3 уцелела после артиллерийского обстрела, но уже в ближайшее время спецназовцы "Омега-1" успешно устранили эту угрозу.
Применение FPV-дрона с мощным аккумулятивным патроном оказалось действенным в борьбе с вражеской бронетехникой. Дрон нанес точный удар, что привело к вспышке и уничтожило российскую технику.
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