Нацгвардейцы уничтожили российскую технику стоимостью почти 2 миллиона долларов

Уничтоженная российская техника. Фото: скриншот с видео

Украинские спецназовцы из Национальной гвардии провели успешную операцию по ликвидации вражеской техники, остановив движение колонны российской бронетехники на восточном направлении. Группа "Омега-1" продемонстрировала высокую эффективность обстрела, результатом которого стало уничтожение техники врага почти на 2 миллиона долларов.

Об этом сообщает глава МВД Украины Игорь Клименко.

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Ликвидация российской техники

Клименко рассказывает, что сначала артиллеристы удачно использовали огонь для остановки движения колонны вражеской техники. Всего одна боевая машина пехоты БМП-3 уцелела после артиллерийского обстрела, но уже в ближайшее время спецназовцы "Омега-1" успешно устранили эту угрозу.

Применение FPV-дрона с мощным аккумулятивным патроном оказалось действенным в борьбе с вражеской бронетехникой. Дрон нанес точный удар, что привело к вспышке и уничтожило российскую технику.

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