Військові навчання українців — 30 тисяч бійців пройдуть навчання у ЄС

Жозеп Боррель

Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що до кінця року Євросоюз підготує 30 тисяч українських військових. В основному підготовка проходить в Німеччині та Польщі також в інших країнах-членах.

Про це повідомляє УНІАН.

Що відомо

Відомо, що високий представник ЄС нагадав, що було започатковано навчальну Місію з надання військової допомоги Україні (EUMAM), мета якої до травня підготувати 15 тисяч українських військових. В основному підготовка проходить в Німеччині і Польщі та інших країнах-членах.

"Але успіх настільки великий, що тепер мета — підготувати додатково ще 15 тисяч до кінця року. Загалом — 30 тисяч персоналу Збройних сил України", — сказав Боррель.

Підготовка українських військових відбувається із залученням новітнього озброєння, у тому числі танків Leopard 2 і бойових машин піхоти Marder.

Допомога Україні від ЄС

Боррель також нагадав, що нещодавно було схвалено сьомий транш військової підтримки з додатковими 500 млн євро. Тепер загальна військова допомога в рамках Європейського фонду миру становить 3,6 млрд євро.

"Якщо ми поєднаємо те, що роблять країни-члени на двосторонньому рівні разом з цим міжурядовим фондом, то я думаю, що на військову підтримку допомога сягнула 12 млрд євро. Це не так багато, як виділили США, але це з усім тим 40% від американської військової підтримки", — сказав Боррель.

В яких країнах навчають українських військових

Українські бійці вже проходять навчання у багатьох країнах світу. В Німеччині вони вчаться управляти бронемашинами Marder, у Великій Британії танками Challenger 2, у США танками Abrams та зенітно-ракетними комплексами Patriot. Також підготовка українських військових відбувається в Чехії, Польщі та державах Балтії.

За словами військових аналітиків групи Conflict Intelligence Team, навчання танкових екіпажів може тривати понад три місяці. Крім того, для їхнього використання необхідно підготувати технічний персонал, який займатиметься обслуговуванням та ремонтом машин, та відповідну інфраструктуру.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Норвегія готуватиме українських військових медичних спеціалістів, молодших офіцерів. Планується розпочати навчання військових уже цієї весни.

Країна також надає фінансову підтримку та надає інструкторів для Місії ЄС з військової допомоги на підтримку України, і Норвегія сприятиме Північній ініціативі, де кілька країн навчатимуть українських спеціалістів знешкоджувати вибухові боєприпаси.