Военные учения украинцев — 30 тысяч бойцов пройдут обучение в ЕС

Жозеп Боррель

Высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что до конца года Евросоюз подготовит 30 тысяч украинских военных. В основном, подготовка проходит в Германии и Польше также в других странах-членах.

Об этом сообщает УНИАН.

Что известно

Известно, что высокий представитель ЕС напомнил, что была начата учебная Миссия по оказанию военной помощи Украине (EUMAM), цель которой к маю подготовить 15 тысяч украинских военных. В основном, подготовка проходит в Германии и Польше и других странах-членах.

"Но успех настолько велик, что теперь цель — подготовить дополнительно еще 15 тысяч до конца года. Всего — 30 тысяч персонала Вооруженных сил Украины", — сказал Боррель.

Подготовка украинских военных проходит с привлечением новейшего вооружения, в том числе танков Leopard 2 и боевых машин пехоты Marder.

Помощь Украине от ЕС

Боррель также напомнил, что недавно был одобрен седьмой транш военной поддержки с дополнительными 500 млн. евро. Теперь общая военная помощь в рамках Европейского фонда мира составляет 3,6 млрд. евро.

"Если мы соединим то, что делают страны-члены на двустороннем уровне вместе с этим межправительственным фондом, то я думаю, что на военную поддержку помощь достигла 12 млрд евро. Это не так много, как выделили США, но это со всем тем 40% от американской военной поддержки", — сказал Боррель.

В каких странах учат украинских военных

Украинские бойцы уже проходят обучение во многих странах мира. В Германии они учатся управлять бронемашинами Marder, в Великобритании танками Challenger 2, США танками Abrams и зенитно-ракетными комплексами Patriot. Также подготовка украинских военных проходит в Чехии, Польше и государствах Балтии.

По словам военных аналитиков группы Conflict Intelligence Team, обучение танковых экипажей может занять более трех месяцев. Кроме того, для их использования необходимо подготовить технический персонал, занимающийся обслуживанием и ремонтом машин и соответствующую инфраструктуру.

Напомним, недавно стало известно, что Норвегия будет готовить украинских военных медицинских специалистов, младших офицеров. Планируется начать обучение военных уже этой весной.

Страна также оказывает финансовую поддержку и предоставляет инструкторов для Миссии ЕС по военной помощи в поддержку Украины, и Норвегия будет способствовать Северной инициативе, где несколько стран будут учить украинских специалистов обезвреживать взрывные боеприпасы.