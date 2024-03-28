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Навіщо росіяни ударили авіабомбою по Харкову

28 березня 2024 22:46
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Навіщо росіяни ударили авіабомбою по Харкову
На місці ураження у Харкові. Фото: Telegram Олега Синєгубова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупанти ударили авіабомбою по Харкову, аби продемонструвати можливість створити заявлену Володимиром Путіним санітарну зону. А без сухопутної операції цю зону росіяни можуть створити лише завдяки активним повітряним атакам.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Санітарна зона в дії

Обстріли Харкова, під час яких росіяни в кінці березня уперше використали авіабомбу замість уже звичних ракет С-300, можуть бути реакцією на нещодавню заяву Володимира Путіна.

"Путін нещодавно оголосив про необхідність створення так званої "санітарної зони" на території України. Але без сухопутної компоненти російські війська можуть зробити акцент лише на повітряних ударах", — підкреслив Дмитро Снєгирьов.

Для чого росіяни використали авіабомбу

Використання ж — уперше за час повномасштабної війни – саме авіаційної бомби для удару по Харкову є демонстрацією можливостей російської армії.

"Росіяни використали це озброєння, аби продемонструвати, що вони можуть завдавати ударів на таку відстань за допомогою не тільки ракет, а і такої зброї, яку використовували до цього лише на фронті чи на атаках по прикордонних населених пунктах Сумської та Харківської областей", — упевнений експерт.

Нагадаємо, 27 березня росіяни атакували Харків авіабомбою. Влучання сталося у Шевченківському районі міста. Щонайменше 14 багатоповерхівок пошкоджено внаслідок обстрілу.

Обстріл будинків у Харкові призвів до загибелі 59-річного цивільного чоловіка та 19 постраждалих. Серед них й четверо дітей. Наймолодшому постраждалому лише три місяці.

Крім того, 28 березня загарбники здійснили повторну атаку. Вночі вони завдали удару по Київському району Харкова. Під вогнем опинилися ресторан та житлові будинки. 

російські війська
Харків
окупанти
Дмитро Снєгирьов
війна в Україні
авіабомба

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