Зачем россияне ударили авиабомбой по Харькову

На месте поражения в Харькове. Фото: Telegram Олега Синегубова

Российские оккупанты ударили авиабомбой по Харькову, чтобы продемонстрировать возможность создать заявленную Владимиром Путиным санитарную зону. Без сухопутной операции эту зону россияне могут создать только благодаря активным воздушным атакам.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Санитарная зона в действии

Обстрелы Харькова, во время которых россияне в конце марта впервые использовали авиабомбу вместо уже привычных ракет С-300, могут являться реакцией на недавнее заявление Владимира Путина.

"Путин недавно объявил о необходимости создания так называемой "санитарной зоны" на территории Украины. Но без сухопутного компонента российские войска могут сделать акцент только на воздушных ударах", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Для чего россияне использовали авиабомбу

Использование же — впервые за время полномасштабной войны — именно авиационная бомба для удара по Харькову является демонстрацией возможностей российской армии.

"Россияне использовали это вооружение, чтобы продемонстрировать, что они могут наносить удары на такое расстояние с помощью не только ракет, но и такого оружия, которое использовали до этого только на фронте или на атаках по приграничным населенным пунктам Сумской и Харьковской областей", — уверен эксперт.

Напомним, 27 марта россияне атаковали Харьков авиабомбой. Попадание произошло в Шевченковском районе города. По меньшей мере 14 многоэтажек повреждены в результате обстрела.

Обстрел домов в Харькове привел к гибели 59-летнего гражданского мужчины и 19 пострадавших, среди них и четверо детей. Самому младшему пострадавшему всего три месяца.

Кроме того, 28 марта захватчики совершили повторную атаку. Ночью они нанесли удар по Киевскому району Харькова. Под огнем оказались ресторан и жилые дома.