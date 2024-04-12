Навіщо росіяни закидають КАБами Харків і Харківщину

Наслідки одного з обстрілів Харківщини. Фото: ДСНС

Російські окупаційні війська обстрілюють Харків та область керованими авіаційними бомбами для того, аби посилити соціальну напругу у великому прифронтовому місті. І цим самим, через неможливість нормального функціонування, спровокувати хвилю міграції українців у центральні регіони країни.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Метою систематичних обстрілів КАБами Харкова та прикордонних населених пунктів Харківщини і Сумщини є бажання росіян спровокувати хвилю внутрішньої міграції в Україні, з цих прикордонних областей у внутрішні регіони країни.

"Тільки населення Харкова — близько 1,3 мільйона мешканців", — нагадав Дмитро Снєгирьов, підкресливши важливість цього міста для російського плану.

Чим можуть обернутися обстріли КАБами

"Створюються передумови, які не дозволять нормально функціонувати місту-мільйоннику. А це своєю чергою посилить соціальну напругу в самому місті, причому прифронтовому. А це може обернутися досить негативними наслідками", — пояснив експерт.

Він також додав, що таким чином росіяни планують створити як серйозне навантаження на логістичну складову — залізницю, автошляхи, так і додатковий тиск на органи державної та місцевої влади.

Нагадаємо, 11 квітня ворог обстріляв населені пункти Липці та Мала Данилівка Харківського району. Внаслідок атаки виникла пожежа на території аптеки та магазину.

Згодом стало відомо, що у Липцях загинула неповнолітня дівчина.

Також під обстріл потрапило місто Вовчанськ. Ворог поранив двох цивільних 54-річних чоловіків.