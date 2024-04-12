Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Навіщо росіяни закидають КАБами Харків і Харківщину arrow

Навіщо росіяни закидають КАБами Харків і Харківщину

12 квітня 2024 20:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Навіщо росіяни закидають КАБами Харків і Харківщину
Наслідки одного з обстрілів Харківщини. Фото: ДСНС
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська обстрілюють Харків та область керованими авіаційними бомбами для того, аби посилити соціальну напругу у великому прифронтовому місті. І цим самим, через неможливість нормального функціонування, спровокувати хвилю міграції українців у центральні регіони країни.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Читайте також:

Чого прагнуть росіяни

Метою систематичних обстрілів КАБами Харкова та прикордонних населених пунктів Харківщини і Сумщини є бажання росіян спровокувати хвилю внутрішньої міграції в Україні, з цих прикордонних областей у внутрішні регіони країни.

"Тільки населення Харкова — близько 1,3 мільйона мешканців", — нагадав Дмитро Снєгирьов, підкресливши важливість цього міста для російського плану.

Чим можуть обернутися обстріли КАБами

"Створюються передумови, які не дозволять нормально функціонувати місту-мільйоннику. А це своєю чергою посилить соціальну напругу в самому місті, причому прифронтовому. А це може обернутися досить негативними наслідками", — пояснив експерт.

Він також додав, що таким чином росіяни планують створити як серйозне навантаження на логістичну складову — залізницю, автошляхи, так і додатковий тиск на органи державної та місцевої влади.

Нагадаємо, 11 квітня ворог обстріляв населені пункти Липці та Мала Данилівка Харківського району. Внаслідок атаки виникла пожежа на території аптеки та магазину.

Згодом стало відомо, що у Липцях загинула неповнолітня дівчина.

Також під обстріл потрапило місто Вовчанськ. Ворог поранив двох цивільних 54-річних чоловіків. 

російські війська
Харків
окупанти
Дмитро Снєгирьов
війна в Україні
авіабомба

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію