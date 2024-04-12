Зачем россияне забрасывают КАБами Харьков и Харьковскую область

Последствия одного из обстрелов Харьковской области. Фото: ГСЧС

Российские оккупационные войска обстреливают Харьков и область управляемыми авиационными бомбами для того, чтобы усилить социальное напряжение в большом прифронтовом городе. И этим самым из-за невозможности нормального функционирования спровоцировать волну миграции украинцев в центральные регионы страны.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Целью систематических обстрелов КАБами Харькова и приграничных населенных пунктов Харьковщины и Сумщины является желание россиян спровоцировать волну внутренней миграции в Украине из этих приграничных областей во внутренние регионы страны.

"Только население Харькова — около 1,3 миллиона жителей", — напомнил Дмитрий Снегирев, подчеркнув важность этого города для российского плана.

Чем могут обернуться обстрелы КАБами

"Создаются предпосылки, которые не позволят нормально функционировать городу-миллионнику. А это, в свою очередь, усилит социальное напряжение в самом городе, причем прифронтовом. А это может обернуться достаточно негативными последствиями", — пояснил эксперт.

Он также добавил, что таким образом россияне планируют создать как серьезную нагрузку на логистическую составляющую — железные дороги, автодороги, так и дополнительное давление на органы государственной и местной власти.

Напомним, 11 апреля враг обстрелял населенные пункты Липцы и Малая Даниловка Харьковского района. В результате атаки возник пожар на территории аптеки и магазина.

Позже стало известно, что в Липцах погибла несовершеннолетняя девушка.

Также под обстрел попал город Волчанск. Враг ранил двух гражданских 54-летних мужчин.