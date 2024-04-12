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Зачем россияне забрасывают КАБами Харьков и Харьковскую область

12 апреля 2024 20:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Зачем россияне забрасывают КАБами Харьков и Харьковскую область
Последствия одного из обстрелов Харьковской области. Фото: ГСЧС
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Российские оккупационные войска обстреливают Харьков и область управляемыми авиационными бомбами для того, чтобы усилить социальное напряжение в большом прифронтовом городе. И этим самым из-за невозможности нормального функционирования спровоцировать волну миграции украинцев в центральные регионы страны.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Целью систематических обстрелов КАБами Харькова и приграничных населенных пунктов Харьковщины и Сумщины является желание россиян спровоцировать волну внутренней миграции в Украине из этих приграничных областей во внутренние регионы страны.

"Только население Харькова — около 1,3 миллиона жителей", — напомнил Дмитрий Снегирев, подчеркнув важность этого города для российского плана.

Чем могут обернуться обстрелы КАБами

"Создаются предпосылки, которые не позволят нормально функционировать городу-миллионнику. А это, в свою очередь, усилит социальное напряжение в самом городе, причем прифронтовом. А это может обернуться достаточно негативными последствиями", — пояснил эксперт.

Он также добавил, что таким образом россияне планируют создать как серьезную нагрузку на логистическую составляющую — железные дороги, автодороги, так и дополнительное давление на органы государственной и местной власти.

Напомним, 11 апреля враг обстрелял населенные пункты Липцы и Малая Даниловка Харьковского района. В результате атаки возник пожар на территории аптеки и магазина.

Позже стало известно, что в Липцах погибла несовершеннолетняя девушка.

Также под обстрел попал город Волчанск. Враг ранил двух гражданских 54-летних мужчин.

российские войска
Харьков
оккупанты
Дмитрий Снегирев
война в Украине
авиабомба

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