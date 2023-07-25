Навіщо Україні потрібні ракети ATACMS: пояснення експерта

Запуск ракети ATACMS. Фото: офіційний сайт Lockheed Martin

Використання ракет ATACMS, дальність ураження яких становить близько 300 кілометрів, може знищити логістичні зв'язки російських військ із тиловими базами. Під ударом опиняться усі окуповані території включно із Кримом.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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За словами військового експерта, використання таких ракет, як ATACMS, надасть ЗСУ можливість знищити логістичні зв'язки окупаційного контингенту.

Так, використання РСЗВ HIMARS, які можуть вражати цілі на відстані 75 кілометрів, змусило окупантів перенести свої бази та склади зі зброєю і боєприпасами углиб окупованих територій.

"Саме це — проблеми з логістикою, а не відсутність снарядів — призвело до снарядного голоду у росіян", — наголосив Дмитро Снєгирьов.

При цьому, додав експерт, кількість автотранспорту у росіян обмежена.

ATACMS витіснять окупантів за межі України

Ракети ATACMS же мають дальність ураження до 300 кілометрів.

"Тож тепер давайте уявимо, що в зоні ураження наших військ опиняється уся окупована територія України, включно із Кримом. Куди в такому випадку окупантам доведеться переносити свої бази?" — наголосив Снєгирьов, натякнувши на те, що росіянам доведеться виводити свої бази уже на власне територію РФ.

Причому ATACMS, підкреслив він, дещо відрізняються за ціною від тих далекобійних ракет — Storm Shadow та SCALP, — які Україна вже отримала від Великої Британії та Франції.

Нагадаємо, що під час Aspen Security Forum радник із національної безпеки президента США Джейк Салліван висловився про можливість постачання ракет ATACMS Україні. При цьому президент США Джо Байден обговорює постачання із президентом України Володимиром Зеленським.