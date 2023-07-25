Зачем Украине нужны ракеты ATACMS: объяснение эксперта

Запуск ракеты ATACMS. Фото: официальный сайт Lockheed Martin

Использование ракет ATACMS, дальность поражения которых составляет около 300 км, может уничтожить логистические связи российских войск с тыловыми базами. Под ударом окажутся все оккупированные территории, включая Крым.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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По словам военного эксперта, использование таких ракет, как ATACMS, предоставит ВСУ возможность уничтожить логистические связи оккупационного контингента.

Так, использование РСЗО HIMARS, которые могут поражать цели на расстоянии 75 километров, заставило оккупантов перенести свои базы и склады с оружием и боеприпасами вглубь оккупированных территорий.

"Именно это — проблемы с логистикой, а не отсутствие снарядов — привело к снарядному голоду у россиян", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

При этом, добавил эксперт, количество автотранспорта у россиян ограничено.

ATACMS вытеснят оккупантов за пределы Украины

Ракеты ATACMS же имеют дальность поражения до 300 километров.

"Так что теперь давайте представим, что в зоне поражения наших войск оказывается вся оккупированная территория Украины, включая Крым. Куда в таком случае оккупантам придется переносить свои базы?" — подчеркнул Снегирев, намекнув на то, что россиянам придется выводить свои базы уже на территорию РФ.

Причем ATACMS, подчеркнул он, несколько отличаются по цене от дальнобойных ракет — Storm Shadow и SCALP, — которые Украина уже получила от Великобритании и Франции.

Напомним, что во время Aspen Security Forum советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан высказался о возможности поставок ракет ATACMS Украине. При этом президент США Джо Байден обсуждает поставки с президентом Украины Владимиром Зеленским.