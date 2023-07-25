Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зачем Украине нужны ракеты ATACMS: объяснение эксперта arrow

Зачем Украине нужны ракеты ATACMS: объяснение эксперта

25 июля 2023 11:44
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Зачем Украине нужны ракеты ATACMS: объяснение эксперта
Запуск ракеты ATACMS. Фото: официальный сайт Lockheed Martin
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Использование ракет ATACMS, дальность поражения которых составляет около 300 км, может уничтожить логистические связи российских войск с тыловыми базами. Под ударом окажутся все оккупированные территории, включая Крым.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Читайте также:

Что спровоцировало "снарядный голод" у россиян

По словам военного эксперта, использование таких ракет, как ATACMS, предоставит ВСУ возможность уничтожить логистические связи оккупационного контингента.

Так, использование РСЗО HIMARS, которые могут поражать цели на расстоянии 75 километров, заставило оккупантов перенести свои базы и склады с оружием и боеприпасами вглубь оккупированных территорий.

"Именно это — проблемы с логистикой, а не отсутствие снарядов — привело к снарядному голоду у россиян", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

При этом, добавил эксперт, количество автотранспорта у россиян ограничено.

ATACMS вытеснят оккупантов за пределы Украины

Ракеты ATACMS же имеют дальность поражения до 300 километров.

"Так что теперь давайте представим, что в зоне поражения наших войск оказывается вся оккупированная территория Украины, включая Крым. Куда в таком случае оккупантам придется переносить свои базы?" — подчеркнул Снегирев, намекнув на то, что россиянам придется выводить свои базы уже на территорию РФ.

Причем ATACMS, подчеркнул он, несколько отличаются по цене от дальнобойных ракет — Storm Shadow и SCALP, — которые Украина уже получила от Великобритании и Франции.

Напомним, что во время Aspen Security Forum советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан высказался о возможности поставок ракет ATACMS Украине. При этом президент США Джо Байден обсуждает поставки с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

None

Спецпроект "Герои в тылу": как Борис Тодуров спасал сердца под светом фонаря

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

08:50 Лунин сменит "Реал" на известный клуб из другой страны

Новость с видео

04:45 Есть хитрый нюанс: что делать, если военкомы запрещают снимать вручение повестки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз