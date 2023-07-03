НАЗК додало до списку спонсорів війни популярні бренди компанії Unilever

Британська корпорація Unilever. Фото: google.com

Національне агентство з питань запобігання корупції додало британську корпорацію Unilever до списку спонсорів війни. Вона є однією з лідерів на ринку продуктів харчування та товарів побутової хімії.

Про це повідомляє НАЗК.

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До корпорації належать понад 400 брендів, зокрема:

Domestos;

Axe;

Rexona;

Dove;

Calve;

Rama;

Brooke Bond;

Lipton;

Crème Bonjour;

CIF;

CLEAR;

"Чиста Лінія" та інші.

"Підставою стало те, що, працюючи в РФ, компанія сплачує значні податки в російський держбюджет, тим самим підтримуючи економіку агресора та роблячи свій внесок у продовження війни Росії проти України", — йдеться у повідомленні.

У російському Unilever працюють понад 3000 співробітників. У НАЗК розповіли, що минулого року на частку бізнесу РФ припало 1,4% обороту британської корпорації та 2% її чистого прибутку, який в 2022 році зріс на 24,9%. Сума склала 8,03 млрд євро. Виручка Unilever зросла до 60,1 млрд євро.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну британська компанія заявила про зупинку імпорту та експорту своєї продукції до Росії та з неї. До того ж Unilever пообіцяла припинити всі медійні та рекламні витрати.

Протягом одного року війни прибуток компанії Unilever Russia виріс до 9,2 млрд рублів.

Британська корпорація повідомляла, що її позиція щодо війни в Україні не змінилася. Однак підприємства в Омську, Єкатеринбурзі, Санкт-Петербурзі та Тулі продовжують працювати, а офіси забезпечують присутність брендів у магазинах.

"Unilever не може виступати проти війни, паралельно сприяючи воєнній машині Путіна. Ми внесли цю компанію до переліку міжнародних спонсорів війни, оскільки їхні сотні мільйонів податкових внесків до бюджету РФ допомагають фінансувати війну проти України та можуть таким чином навіть опосередковано фінансувати якусь групу російських найманців. Unilever має нового генерального директора — Хайна Шумахера, отже їм потрібен новий старт, бо вони мають відповідати цінностям прав людини. Unilever має залишити Росію зараз, або історія запам’ятає її співучасть у цій війні", — сказав голова НАЗК Олександр Новіков.

Нагадаємо, тайванська компанія Acer продовжує поставляти до Росії комп'ютерне обладнання після того, як заявила про зупинку бізнесу в цій країні. В період з 8 квітня 2022 року до 31 березня 2023 РФ закупила продукцію на щонайменше 70,4 мільйона доларів.