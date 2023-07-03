НАПК добавило в список спонсоров войны популярные бренды компании Unilever

Британская корпорация Unilever. Фото: google.com

Национальное агентство по предотвращению коррупции добавило британскую корпорацию Unilever в список спонсоров войны. Она является одним из лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии.

Об этом сообщает НАПК.

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Unilever — спонсор войны

К корпорации принадлежат более 400 брендов, в частности:

Domestos;

Axe;

Rexona;

Dove;

Calve;

Rama;

Brooke Bond;

Lipton;

Creme Bonjour;

CIF;

CLEAR;

"Чистая Линия" и другие.

"Основанием стало то, что, работая в РФ, компания платит значительные налоги в российский госбюджет, тем самым поддерживая экономику агрессора и делая свой вклад в продолжение войны России против Украины", — говорится в сообщении.

В российском Unilever работают более 3000 сотрудников. В НАПК рассказали, что в прошлом году на долю бизнеса РФ пришлось 1,4% оборота британской корпорации и 2% ее чистой прибыли, которая в 2022 году выросла на 24,9%. Сумма составила 8,03 млрд евро. Выручка Unilever выросла до 60,1 млрд евро.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину британская компания заявила об остановке импорта и экспорта своей продукции в Россию и из нее. К тому же Unilever пообещала прекратить все медийные и рекламные расходы.

В течение одного года войны прибыль компании Unilever Russia выросла до 9,2 млрд рублей.

Британская корпорация сообщала, что ее позиция по поводу войны в Украине не изменилась. Однако предприятия в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле продолжают работу, а офисы обеспечивают присутствие брендов в магазинах.

"Unilever не может выступать против войны, параллельно способствуя военной машине Путина. Мы внесли эту компанию в перечень международных спонсоров войны, поскольку их сотни миллионов налоговых взносов в бюджет РФ помогают финансировать войну против Украины и могут таким образом даже косвенно финансировать какую-то группу российских наемников. Unilever имеет нового генерального директора — Хайна Шумахера, следовательно, им нужен новый старт, потому что они должны соответствовать ценностям прав человека. Unilever должна покинуть Россию сейчас, или история запомнит ее соучастие в этой войне", — сказал глава НАПК Александр Новиков.

Напомним, тайваньская компания Acer продолжает поставлять в Россию компьютерное оборудование после того, как заявила об остановке бизнеса в этой стране. В период с 8 апреля 2022 года до 31 марта 2023 РФ закупила продукцию на по меньшей мере 70,4 миллиона долларов.