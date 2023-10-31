Названа єдина загроза, яку ще становить Чорноморський флот РФ для України
Чорноморський флот Російської Федерації після серйозних втрат не здатен ні висадити десант на Півдні України, ні блокувати зерновий коридор. Єдине, на що здатне це вороже угруповання — це обстрілювати крилатими ракетами українські міста і села.
Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
На що уже не здатен Чорноморський флот РФ
За словами Дмитра Снєгирьова, після низки дошкульних ударів Сил оборони по кораблях Чорноморського флоту як повітряним, так і надводним шляхом це морське угруповання ворога серйозно втратило у потужності.
"І йдеться уже навіть про неспроможність висадки десанту під Одесою чи логістичне дублювання Кримського мосту, а й навіть блокування зернового коридору у Чорному морі для російського флоту є проблемним", — підкреслив експерт.
На що ще здатен Чорноморський флот РФ
Втім, наголосив Снєгирьов, є аспект, в якому Чорноморський флот Російської Федерації досі становить загрозу Україні.
"Єдине, на що окупанти можуть використати Чорноморський флот, — це на завдання ракетних ударів по українській території", — зазначив військовий експерт.
Нагадаємо, що за інформацією Військово-морських сил ЗС України, у Чорному та Середземному морях на чергуванні наразі присутні ракетоносії з крилатими ракетами "Калібр". Зокрема, у Чорному морі є один корабель з "Калібрами".
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