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Названа єдина загроза, яку ще становить Чорноморський флот РФ для України

31 жовтня 2023 15:12
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Названа єдина загроза, яку ще становить Чорноморський флот РФ для України
Запуск крилатої ракети "Калібр" з корабля Чорноморського флоту Росії. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Чорноморський флот Російської Федерації після серйозних втрат не здатен ні висадити десант на Півдні України, ні блокувати зерновий коридор. Єдине, на що здатне це вороже угруповання — це обстрілювати крилатими ракетами українські міста і села.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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На що уже не здатен Чорноморський флот РФ

За словами Дмитра Снєгирьова, після низки дошкульних ударів Сил оборони по кораблях Чорноморського флоту як повітряним, так і надводним шляхом це морське угруповання ворога серйозно втратило у потужності.

"І йдеться уже навіть про неспроможність висадки десанту під Одесою чи логістичне дублювання Кримського мосту, а й навіть блокування зернового коридору у Чорному морі для російського флоту є проблемним", — підкреслив експерт.

На що ще здатен Чорноморський флот РФ

Втім, наголосив Снєгирьов, є аспект, в якому Чорноморський флот Російської Федерації досі становить загрозу Україні.

"Єдине, на що окупанти можуть використати Чорноморський флот, — це на завдання ракетних ударів по українській території", — зазначив військовий експерт.

Нагадаємо, що за інформацією Військово-морських сил ЗС України, у Чорному та Середземному морях на чергуванні наразі присутні ракетоносії з крилатими ракетами "Калібр". Зокрема, у Чорному морі є один корабель з "Калібрами". 

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