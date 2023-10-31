Названа единственная угроза, которую еще составляет Черноморский флот РФ для Украины
Черноморский флот Российской Федерации после серьезных потерь не способен ни взорвать десант на Юге Украины, ни блокировать зерновой коридор. Единственное, на что способна эта вражеская группировка, — обстреливать крылатыми ракетами украинские города и села.
Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.
На что уже не способен Черноморский флот РФ
По словам Дмитрия Снегирева, после ряда чувствительных ударов Сил обороны по кораблям Черноморского флота как воздушным, так и надводным путем эта морская группировка врага серьезно потеряла мощь.
"И речь идет уже даже о несостоятельности высадки десанта под Одессой или логистическом дублировании Крымского моста, а даже блокировка зернового коридора в Черном море для российского флота проблемна", — подчеркнул эксперт.
На что еще способен Черноморский флот РФ
Впрочем, подчеркнул Снегирев, есть аспект, в котором Черноморский флот Российской Федерации до сих пор представляет угрозу Украине.
"Единственное, на что оккупанты могут использовать Черноморский флот, — это на нанесение ракетных ударов по украинской территории", — отметил военный эксперт.
Напомним, что по информации Военно-морских сил ВС Украины, в Черном и Средиземном морях на дежурстве присутствуют ракетоносители с крылатыми ракетами "Калибр". В частности, в Черном море есть один корабль с "Калибрами".
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