Названа единственная угроза, которую еще составляет Черноморский флот РФ для Украины

Запуск крылатой ракеты "Калибр" с корабля Черноморского флота России. Фото: росСМИ

Черноморский флот Российской Федерации после серьезных потерь не способен ни взорвать десант на Юге Украины, ни блокировать зерновой коридор. Единственное, на что способна эта вражеская группировка, — обстреливать крылатыми ракетами украинские города и села.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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На что уже не способен Черноморский флот РФ

По словам Дмитрия Снегирева, после ряда чувствительных ударов Сил обороны по кораблям Черноморского флота как воздушным, так и надводным путем эта морская группировка врага серьезно потеряла мощь.

"И речь идет уже даже о несостоятельности высадки десанта под Одессой или логистическом дублировании Крымского моста, а даже блокировка зернового коридора в Черном море для российского флота проблемна", — подчеркнул эксперт.

На что еще способен Черноморский флот РФ

Впрочем, подчеркнул Снегирев, есть аспект, в котором Черноморский флот Российской Федерации до сих пор представляет угрозу Украине.

"Единственное, на что оккупанты могут использовать Черноморский флот, — это на нанесение ракетных ударов по украинской территории", — отметил военный эксперт.

Напомним, что по информации Военно-морских сил ВС Украины, в Черном и Средиземном морях на дежурстве присутствуют ракетоносители с крылатыми ракетами "Калибр". В частности, в Черном море есть один корабль с "Калибрами".