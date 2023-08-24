Мобілізація в Україні 2023 — хто восени має стати на військовий облік

Військовозобов'язані у територіальному центрі комплектування. Фото: МОТЦК та СП

В Україні продовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації до 15 листопада 2023 року. Всі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років потенціально можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ для захисту Батьківщини. Таким громадянам вручають повістки для явки до ТЦК для уточнення даних та постановки на військовий облік.

Проте є категорії українців, яким не слід чекати повістки, а необхідно самостійно з'явитися до територіального центру комплектування та стати на облік.

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За словами речника обласного Полтавського ТЦК Романа Істоміна, працівники ТЦК вимушені вручати повістки у громадських місцях, адже не всі громадяни самостійно приходять до центру, щоб оновити свої дані або стати на облік.

Зокрема є дві категорії громадян, яким не можуть вручити повістки адресно й самостійно такі українці не стають на військовий облік в ТЦК та не повідомляють облікові дані. Мова йде про:

внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

громадян, які переїхали з іншого міста та не стали на військовий облік за місцем проживання.

"Можуть бути й об’єктивні підстави, це ВПО, в яких не було можливості там знятися з військового обліку і тут стати. Але багато громадян, які переїхали умовно в Київ, там вони живуть, працюють і за місцем проживання ми не знаходимо цю людину. Тому як метод оповіщення військовозобов’язаних, розпочалися вручення у людних місцях. Це у рамках закону, — повідомив Істомін.

Своєю чергою речниця Черкаського ТЦК Аліна Кривошея в коментарі "Суспільному" зазначила, що повістки про уточнення даних будуть й надалі видаватися двом категоріям чоловіків.

"Це для людей, які з тих чи інших причин не з’явилися до ТЦК, щоб уточнити дані — можливо змінився сімейний стан, кількість дітей, місце проживання. Також це стосується внутрішньо переміщених осіб", ― пояснила вона.

Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: МОТЦК та СП

Військовий облік в Україні 2023 ― що українцям слід знати

Ще з 5 січня 2023 року в країні діє Положення КМУ № 1487, яким затверджено Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Порядок передбачає, що призовники, військовозобов'язані та резервісти в разі зміни адреси їх місця проживання або інших персональних даних зобов’язані особисто в семиденний строк повідомити про такі зміни відповідним органам, де вони перебувають на військовому обліку.

Після зміни місця проживання чоловіки протягом семи днів мають з’явитися в ТЦК за місцем проживання для взяття на військовий облік.

Причому за порушення військового обліку передбачається адміністративна і кримінальна відповідальність за ст. 210 і 210−1 КУпАП та ст. 337 ККУ.

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