Мобилизация в Украине 2023 — кто осенью должен стать на военный учет

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: МОТЦК и СП

В Украине продлили действие военного положения и общей мобилизации до 15 ноября 2023 года. Все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет потенциально могут быть мобилизованы в ряды ВСУ для защиты Родины. Таким гражданам вручают повестки для явки в ТЦК для уточнения данных и постановки на военный учет.

Однако есть категории украинцев, которым не следует ожидать повестки, а необходимо самостоятельно явиться в территориальный центр комплектования и стать на учет.

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По словам представителя областного Полтавского ТЦК Романа Истомина, работники ТЦК вынуждены вручать повестки в общественных местах, ведь не все граждане самостоятельно приходят в центр, чтобы обновить свои данные или стать на учет.

В частности, есть две категории граждан, которым не могут вручить повестки адресно и самостоятельно такие украинцы не становятся на военный учет в ТЦК и не сообщают учетные данные. Речь идет о:

внутренне перемещенных лицах (ВПЛ);

гражданах, переехавших из другого города и не вставших на военный учет по месту жительства.

"Могут быть и объективные основания, это ВПЛ, у которых не было возможности там сняться с военного учета и здесь стать. Но многие граждане, переехавшие условно в Киев, там они живут, работают и по месту жительства мы не находим этого человека" "Потому как метод оповещения военнообязанных начались вручения в людных местах. Это в рамках закона", — сообщил Истомин.

В свою очередь спикер Черкасского ТЦК Алина Кривошея в комментарии "Суспільному" отметила, что повестки об уточнении данных будут и в дальнейшем издаваться двум категориям мужчин.

"Это для людей, которые по тем или иным причинам не явились в ТЦК, чтобы уточнить данные — возможно, изменилось семейное положение, количество детей, место жительства. Также это касается внутренне перемещенных лиц", ― пояснила она.

Военнообязан в территориальном центре комплектования. Фото: МОТЦК и СП

Военный учет в Украине 2023 ― что украинцам следует знать

Еще с 5 января 2023 года в стране действует Положение КМУ № 1487, которым утвержден Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Порядок предусматривает, что призывники, военнообязанные и резервисты в случае изменения адреса их местожительства или других персональных данных обязаны лично в семидневный срок сообщить о таких изменениях соответствующим органам, где они состоят на военном учете.

После смены места жительства мужчины в течение семи дней должны явиться в ТЦК по месту жительства для взятия на военный учет.

При этом за нарушение военного учета предусматривается административная и уголовная ответственность по ст. 210 и 210-1 КУоАП и ст. 337 УКУ.

Ранее мы писали, как военнообязанным действовать после вручения повестки для обновления данных и что необходимо брать с собой в ТЦК.

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Напомним, мы рассказывали, кого с осени 2023 года будут мобилизовать исключительно добровольно.