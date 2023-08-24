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Названы две категории украинцев, которые должны прибыть в ТЦК в кратчайшие сроки

24 августа 2023 14:15
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Мобилизация в Украине 2023 — кто осенью должен стать на военный учет
Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: МОТЦК и СП
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

В Украине продлили действие военного положения и общей мобилизации до 15 ноября 2023 года. Все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет потенциально могут быть мобилизованы в ряды ВСУ для защиты Родины. Таким гражданам вручают повестки для явки в ТЦК для уточнения данных и постановки на военный учет.

Однако есть категории украинцев, которым не следует ожидать повестки, а необходимо самостоятельно явиться в территориальный центр комплектования и стать на учет.

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Кто должен явиться в ТЦК без повестки и стать на учет

По словам представителя областного Полтавского ТЦК Романа Истомина, работники ТЦК вынуждены вручать повестки в общественных местах, ведь не все граждане самостоятельно приходят в центр, чтобы обновить свои данные или стать на учет.

В частности, есть две категории граждан, которым не могут вручить повестки адресно и самостоятельно такие украинцы не становятся на военный учет в ТЦК и не сообщают учетные данные. Речь идет о:

  • внутренне перемещенных лицах (ВПЛ);
  • гражданах, переехавших из другого города и не вставших на военный учет по месту жительства.

"Могут быть и объективные основания, это ВПЛ, у которых не было возможности там сняться с военного учета и здесь стать. Но многие граждане, переехавшие условно в Киев, там они живут, работают и по месту жительства мы не находим этого человека" "Потому как метод оповещения военнообязанных начались вручения в людных местах. Это в рамках закона", — сообщил Истомин.

В свою очередь спикер Черкасского ТЦК Алина Кривошея в комментарии "Суспільному" отметила, что повестки об уточнении данных будут и в дальнейшем издаваться двум категориям мужчин.

"Это для людей, которые по тем или иным причинам не явились в ТЦК, чтобы уточнить данные — возможно, изменилось семейное положение, количество детей, место жительства. Также это касается внутренне перемещенных лиц", ― пояснила она.

 

Кто должен явиться в ТЦК без повестки и стать на учет
Военнообязан в территориальном центре комплектования. Фото: МОТЦК и СП

Военный учет в Украине 2023 ― что украинцам следует знать

Еще с 5 января 2023 года в стране действует Положение КМУ № 1487, которым утвержден Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Порядок предусматривает, что призывники, военнообязанные и резервисты в случае изменения адреса их местожительства или других персональных данных обязаны лично в семидневный срок сообщить о таких изменениях соответствующим органам, где они состоят на военном учете.

После смены места жительства мужчины в течение семи дней должны явиться в ТЦК по месту жительства для взятия на военный учет.

При этом за нарушение военного учета предусматривается административная и уголовная ответственность по ст. 210 и 210-1 КУоАП и ст. 337 УКУ.

Ранее мы писали, как военнообязанным действовать после вручения повестки для обновления данных и что необходимо брать с собой в ТЦК.

Также мы сообщали, к каким изменениям следует готовиться с 1 сентября и кого точно заберут в ВСУ.

Напомним, мы рассказывали, кого с осени 2023 года будут мобилизовать исключительно добровольно.

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