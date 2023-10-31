Названо головну причину, чому Росія досі не висадила десант на півдні

Знищений у порту Бердянська ВДК "Саратов". Фото: ВМС ЗС України

Російські війська досі не провели десантну операцію на чорноморському узбережжі півдня України через відсутність можливостей. Головною проблемою окупаційних військ є втрата частини великих десантних кораблів, які мали б забезпечити перекидання великої кількості військ.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Десантна операція не планується

Російські війська, які планували на початку війни висадити десант на півдні України, зараз, імовірно, не планують цього зробити.

"Можливостей для висадки десанту у росіян зараз значно менше", — пояснив затишшя на Чорному морі Дмитро Снєгирьов.

Головні втрати Чорноморського флоту

Головною причиною втрати десантних можливостей експерт назвав знищення українською армією за час повномасштабної війни трьох великих десантних кораблів.

"Один був уражений в бухті Бердянська, другий — у сухих доках Севморзаводу в Криму, третій — у Новоросійську", — нагадав Снєгирьов.

Нагадаємо, що раніше речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук запевняв, що усі заяви росіян про можливу висадку десанту в районі Одеси є не більш ніж пропагандистським вкидом.