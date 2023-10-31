Названа главная причина, почему Россия до сих пор не высадила десант на юге

Уничтоженный в порту Бердянска БДК "Саратов". Фото: ВМС ВС Украины

Российские войска до сих пор не провели десантную операцию на черноморском побережье юга Украины из-за отсутствия возможностей. Главной проблемой оккупационных войск является потеря части больших десантных кораблей, которые должны обеспечить переброску большого количества войск.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Десантная операция не планируется

Российские войска, которые планировали в начале войны высадить десант на юге Украины, сейчас, вероятно, не планируют этого сделать.

"Возможностей для высадки десанта у россиян сейчас гораздо меньше", — объяснил затишье на Черном море Дмитрий Снегирев.

Главные потери Черноморского флота

Главной причиной утраты десантных возможностей эксперт назвал уничтожение украинской армией за время полномасштабной войны трех больших десантных кораблей.

"Один был поражен в бухте Бердянска, второй — в сухих доках Севморзавода в Крыму, третий — в Новороссийске", — напомнил Снегирев.

Напомним, что ранее представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук уверял, что все заявления россиян о возможной высадке десанта в районе Одессы являются не более чем пропагандистским вбросом.