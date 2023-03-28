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НБУ почне затверджувати списки працівників банків на "бронь" від мобілізації

28 березня 2023 22:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Нацбанк визначив критерії для бронювання співробітників від мобілізації — хто є в списку
Постанова набирає чинності 29 березня
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Національний банк України визначив критерії віднесення учасників фінансового ринку до установ, які мають важливе значення для галузі національної економіки на ринку фінансових послуг. Це дозволить їм забронювати до 50% військовозобов’язаних працівників від мобілізації.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

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Що відомо

У військовозобов'язаних працівників деяких банків, небанківських фінустанов та обслуговуючих компаній з'явиться шанс отримати броню — відстрочку від призову на військову службу під час дії воєнного стану.

Нацбанк затвердив постанову №32, яка набирає чинності 29 березня, яка визначає порядок такого бронювання фінансистів.

Це рішення ухвалене в рамках нового механізму бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану. Для отримання права на бронювання співробітників установа має відповідати щонайменше трьом із семи критеріїв, одним з яких є критерій важливого значення для галузі національної економіки.

мобілізація

Яким критеріям мають відповідати банки

Відповідно Національний банк визначив, яким критеріям мають відповідати важливі для галузі національної економіки компанії на ринку фінансових послуг.

Відповідно до встановлених критеріїв, установа може бути визначена такою, що має важливе значення для фінансового ринку, за умови, якщо вона є:

1. системно важливим банком;

2. страховиком, якого віднесено до 1 або 2 групи суспільної важливості, що має діючу ліцензію на здійснення добровільного страхування життя або обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, а також дотримується нормативів;

3. лізингодавцем, що є учасником банківської групи, в якій відповідальна особа-банк є системно важливим, та в якого вартість нових договорів фінансового лізингу, укладених упродовж останнього звітного року, перевищує 1 млрд гривень;

4. учасником платіжного ринку та її віднесено до системно важливих або важливих платіжних систем, важливих учасників платіжних систем і важливих технологічних операторів за результатами діяльності 2022 року;

5. юридичною особою, що отримала ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки, яка в середньому за квартал виконує інкасацію та перевезення готівкових коштів на суму понад 5 млрд гривень, у тому числі коштів державних установ, та здійснює інкасацію не менше 1 000 торгових точок клієнтів і не менше 1 000 банківських автоматів та/або програмно-технічних комплексів самообслуговування;

6. єдиним об’єднанням страховиків, що здійснюють обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам;

7. юридичною особою, що надає послуги системно важливим банкам, що є допоміжними до платіжних послуг, і її діяльність безпосередньо пов’язана з обслуговуванням банківських автоматів, платіжних терміналів, виконанням міжбанківських платіжних операцій в обсягах не менших, ніж 35% від кількості відповідних пристроїв/операцій системно важливого банку.

Хто може отримати шанс на бронювання

Отримати шанс на бронювання своїх працівників можуть лише критично важливі для економіки та життєдіяльності населення у особливий період структур. Насамперед це персонал системних банків, яких в Україні 15:

  • А-Банк;
  • Креді Агріколь Банк;
  • Кредобанк;
  • ОТП Банк;
  • Ощадбанк;
  • Південний;
  • Приватбанк;
  • ПУМБ;
  • Райффайзен Банк;
  • Сенс Банк (колишній Альфа-банк)
  • ТАСкомбанк";
  • Укргазбанк;
  • Укрексімбанк;
  • Укрсиббанк;
  • Універсал Банку (monobank).

А також працівники системно важливих платіжних систем, важливих учасників платіжних систем та важливих технологічних операторів, яких НБУ назвав нещодавно. Системно важливими платіжними системами назвали:

• MasterCard;
• VISA;
• NovaPay ("Нова пошта");
• "Фінансовий світ" (ТОВ "Українська платіжна система");
• "Поштовий переказ" ("Укрпошта").

мобілізація

Окрім банкірів та платників на пільгу можуть претендувати:

• Страховики з 1 та 2 груп суспільної ваги, які мають діючу ліцензію на добровільне страхування або ОСАЦВ, якщо вони виконують нормативи платоспроможності, достатності капіталу та ризикових операцій. А також Моторне (транспортне) страхове бюро.

• Лізингодавці, які входять до банківських груп із групи системних, з вартістю нових договорів фінансового лізингу понад 1 млрд грн за останній звітний період.

• Юрособи, які обслуговують системні банки та є допоміжними при наданні платіжних послуг – обслуговуючі банківські автомати, платіжні термінали. Але ті компанії, які обслуговують щонайменше 35% всіх пристроїв/операцій таких системних банків.

Кожен із перерахованих претендентів має право сформувати список найважливіших працівників та подати його до Нацбанку. Регулятор затверджує його після перевірки. А також передає списки Генштаб Збройних сил України, СБУ, Службу зовнішньої розвідки та Міністерство економіки.

Скільки саме людина може претендувати на бронювання від кожної структури — постанова НБУ №32 не говорить. Щодо цього напевно буде безліч питань.

Причини, через які установи можуть відмовити у бронюванні працівників

Ще є в документі — це причини, через які установи можуть відмовити у бронюванні працівників:

• Якщо структуру власності установи визнано НБУ непрозорою або не набуло офіційного визнання прозорості.

• Якщо регулятор визнав не бездоганною репутацію власників суттєвого впливу чи керівників, а також головного бухгалтера та ключових осіб. Саме таке рішення сьогодні було ухвалено щодо акціонерів Sense Bank (колишній Альфа-Банк), тож їм, швидше за все, відмовлять.

• Якщо встановлено факт ризикової діяльності, що загрожує вкладникам чи іншим кредиторам.

• Якщо до структури застосовували штрафи за порушення правил фінансового моніторингу. Наприклад, у лютому 2023 року НБУ виписував за це штраф у 64,6 млн грн. державному Укргазбанку.

• Якщо структура вчасно не подала до НБУ звітності, передбаченої нормативними актами регулятора.

мобілізація

Наказ Нацбанку про затвердження людини кандидатом на бронювання діятиме не більше 12 місяців.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що в Україні є певні категорії громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації, серед них чоловіки, що самостійно виховують неповнолітню дитину.

 

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