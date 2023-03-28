Нацбанк определил критерии для бронирования сотрудников от мобилизации - кто есть в списке

Постановление вступает в силу 29 марта

Национальный банк Украины определил критерии отнесения участников финансового рынка в учреждения, имеющие важное значение для отрасли национальной экономики на рынке финансовых услуг. Это позволит им забронировать до 50% военнообязанных работников от мобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Что известно

У военнообязанных работников некоторых банков, небанковских финучреждений и обслуживающих компаний появится шанс получить броню отсрочку от призыва на военную службу во время действия военного положения.

Нацбанк утвердил постановление №32, вступающее в силу 29 марта, которое определяет порядок такого бронирования финансистов.

Это решение принято в рамках нового механизма бронирования военнообязанных во время действия военного положения. Для получения права на бронирование сотрудников учреждение должно соответствовать по меньшей мере трем из семи критериев, одним из которых является критерий важного значения в области национальной экономики.

Каким критериям должны отвечать банки

Соответственно, Национальный банк определил, каким критериям должны отвечать важные для отрасли национальной экономики компании на рынке финансовых услуг.

Согласно установленным критериям, учреждение может быть определено имеющим важное значение для финансового рынка, при условии, если оно есть:

1. системно важным банком;

2. страховщиком, отнесенным к 1 или 2 группе общественной важности, имеющей действующую лицензию на осуществление добровольного страхования жизни или обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, а также соблюдаемых нормативов;

3. лизингодателем, являющимся участником банковской группы, в которой ответственное лицо-банк является системно важным, и у которого стоимость новых договоров финансового лизинга, заключенных за последний отчетный год, превышает 1 млрд гривен;

4. участником платежного рынка и его отнесены к системно важным или важным платежным системам, важным участникам платежных систем и важным технологическим операторам по результатам деятельности 2022 года;

5. юридическим лицом, получившим лицензию Национального банка на предоставление банкам услуг по инкассации и согласования Национального банка на осуществление операций по обработке и хранению наличных денег, которая в среднем за квартал выполняет инкассацию и перевозку наличных средств на сумму более 5 млрд гривен, в том числе средств государственных учреждений и осуществляет инкассацию не менее 1 000 торговых точек клиентов и не менее 1 000 банковских автоматов и/или программно-технических комплексов самообслуживания;

6. единственным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за ущерб, причиненный третьим лицам;

7. юридическим лицом, предоставляющим услуги системно важным банкам, вспомогательными к платежным услугам, и его деятельность напрямую связана с обслуживанием банковских автоматов, платежных терминалов, выполнением межбанковских платежных операций в объемах не менее 35% от количества соответствующих устройств /операций системно принципиального банка.

Кто может получить шанс на бронирование

Получить шанс на бронирование своих работников могут только критически важные для экономики и жизнедеятельности населения в особый период структур. В первую очередь это персонал системных банков, которых в Украине 15:

А-Банк;

Креди Агриколь Банк;

Кредобанк;

ОТП Банк;

Сбербанк;

Южный;

ПриватБанк;

ПУМБ;

Райффайзен Банк;

Смысл Банк (бывший Альфа-банк)

"ТАСкомбанк";

Укргазбанк;

Укрэксимбанк;

УкрСиббанк;

Универсал Банка(monobank).

А также работники системно-важных платежных систем, важных участников платежных систем и важных технологических операторов, которых НБУ назвал недавно. Системно важными платежными системами назвали:

• MasterCard;

• VISA;

• NovaPay ("Новая почта");

• "Финансовый мир" (ООО "Украинская платежная система");

• "Почтовый перевод" ("Укрпочта").

Помимо банкиров и плательщиков на льготу могут претендовать:

• Страховщики из 1 и 2 групп общественного веса, имеющие действующую лицензию на добровольное страхование или ОСАГО, если они выполняют нормативы платежеспособности, достаточности капитала и рисковых операций. А также Моторное (транспортное) страховое бюро.

• Лизингодатели, входящие в банковские группы из группы системных, со стоимостью новых договоров финансового лизинга более 1 млрд. грн за последний отчетный период.

• Юрлица, обслуживающие системные банки и вспомогательные при предоставлении платежных услуг – обслуживающие банковские автоматы, платежные терминалы. Но те компании, которые обслуживают не менее 35% всех устройств/операций таких системных банков.

Каждый из перечисленных претендентов имеет право сформировать список важнейших работников и предоставить его в Нацбанк. Регулятор утверждает его после проверки. Также передает списки Генштаб Вооруженных сил Украины, СБУ, Службу внешней разведки и Министерство экономики.

Сколько человек может претендовать на бронирование от каждой структуры — постановление НБУ №32 не говорит. На этот счет наверняка будет множество вопросов.

Причины, по которым учреждения могут отказать в бронировании работников

Еще есть в документе — это причины, по которым учреждения могут отказать в бронировании работников:

• Если структура собственности учреждения признана НБУ непрозрачной или не получила официального признания прозрачности.

• Если регулятор признал небезупречной репутацию владельцев существенного влияния или руководителей, а также главного бухгалтера и ключевых лиц. Именно такое решение сегодня было принято в отношении акционеров Sense Bank (бывший Альфа-Банк), поэтому им, скорее всего, откажут.

• Если установлен факт рисковой деятельности, угрожающий вкладчикам или другим кредиторам.

• Если в структуре применялись штрафы за нарушение правил финансового мониторинга. К примеру, в феврале 2023 года НБУ выписывал за это штраф в 64,6 млн. грн. государственном Укргазбанке.

• Если структура вовремя не подала НБУ отчетности, предусмотренной нормативными актами регулятора.

Приказ Нацбанка об утверждении человека кандидатом на бронирование будет действовать не больше 12 месяцев.

Напомним, недавно мы сообщали, что в Украине есть определенные категории граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации, среди них мужчины, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка.