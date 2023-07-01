Не барабанами єдиними: Дніпровська РДА здивувала ще одним придбанням в укриття

Вхід в одне з київських укриттів. Фото: "ТиКиїв"

Управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації в Києві здивувало ще одним резонансним придбанням в укриття. Так, майже 1,5 млн грн було витрачено на закупівлю очищувачів повітря.

Про це повідомляє СтопКор.

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Зазначається, що ціна за одиницю в документі — 29 320 грн, але в онлайн магазинах можна придбати такий самий очищувач повітря за 18 950 грн, що дешевше на понад 10 тисяч гривень.

"Переможцем аукціону став ФОП Цигенько Олег Леонідович. Участь у торгах також брало ТОВ "ЮВЕНТА-СЕВЕР", — розповіли в виданні.

Крім того, ще в жовтні 2022 року було укладено договір на закупівлю 50 освіжувачів повітря Sharp FP-J80EU-W.

Зволожувач (очищувач) повітря Sharp FP-J80EU-W. Фото: Скриншот

Нагадаємо, що в одному із районів Києва в укриття для закладів освіти закупили дорогі сковорідки, професійні овочерізки та барабани для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог. На все потратили понад 3 млн грн.