Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Не барабанами єдиними: Дніпровська РДА здивувала ще одним придбанням в укриття arrow

Не барабанами єдиними: Дніпровська РДА здивувала ще одним придбанням в укриття

1 липня 2023 23:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Не барабанами єдиними: Дніпровська РДА здивувала ще одним придбанням в укриття
Вхід в одне з київських укриттів. Фото: "ТиКиїв"
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації в Києві здивувало ще одним резонансним придбанням в укриття. Так, майже 1,5 млн грн було витрачено на закупівлю очищувачів повітря.

Про це повідомляє СтопКор.

Читайте також:

Яка вартість закуплених очищувачів повітря

Зазначається, що ціна за одиницю в документі — 29 320 грн, але в онлайн магазинах можна придбати такий самий очищувач повітря за 18 950 грн, що дешевше на понад 10 тисяч гривень.

"Переможцем аукціону став ФОП Цигенько Олег Леонідович. Участь у торгах також брало ТОВ "ЮВЕНТА-СЕВЕР", — розповіли в виданні.

Крім того, ще в жовтні 2022 року було укладено договір на закупівлю 50 освіжувачів повітря Sharp FP-J80EU-W.

Зволожувач (очищувач) повітря Sharp FP-J80EU-W. Фото: Скриншот

Нагадаємо, що в одному із районів Києва в укриття для закладів освіти закупили дорогі сковорідки, професійні овочерізки та барабани для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог. На все потратили понад 3 млн грн.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Нові комунальні тарифи, ціни на бензин, пенсії і штрафи: що чекає на українців з 1 липня

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз