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Не барабанами единственными: Днепровская РГА удивила еще одним приобретением в укрытие

1 июля 2023 23:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Не барабанами единственными: Днепровская РГА удивила еще одним приобретением в укрытие
Вход в одно из киевских укрытий. Фото: "ТыКиев"
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Управление образования Днепровской районной государственной администрации в Киеве удивило еще одним резонансным приобретением в укрытие. Так, почти 1,5 млн грн было потрачено на закупку воздухоочистителей.

Об этом сообщает СтопКор.

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Отмечается, что цена за единицу в документе — 29 320 грн, но в онлайн магазинах можно приобрести такой же воздухоочиститель за 18 950 грн, что дешевле на более чем 10 тысяч гривен.

"Победителем аукциона стал ФЛП Цыгенько Олег Леонидович. Участие в торгах также принимало ООО "ЮВЕНТА-СЕВЕР", — рассказали в издании.

Кроме того, еще в октябре 2022 года был заключен договор на закупку 50 освежителей воздуха Sharp FP-J80EU-W.

Увлажнитель (очиститель) воздуха Sharp FP-J80EU-W. Фото: Скриншот

Напомним, что в одном из районов Киева в укрытие для учебных заведений закупили дорогие сковородки, профессиональные овощерезки и барабаны для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог. На все потратили более 3 млн грн.

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