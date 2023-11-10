Штурмові бригади в ЗСУ — скільки людей налічують та які завдання виконують

Збір десантників на черговий штурм на Бахмутському напрямку. Фото: 80-та окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ

Окремим родом військ у Збройних силах України, який виконує надскладні задачі під час воєнних дій, є Десантно-штурмові війська (ДШВ). Та попри промовисту назву військові-штурмовики відповідають не тільки за атаки, а й за оборону та бойові дії в тилу ворога.

Про історію ДШВ ЗСУ, їх головні завдання, озброєння та чисельність, розповідаємо далі за матеріалами Міністерства оборони України.

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Десантно-штурмова бригада ЗСУ — хто вони

Десантно-штурмова бригада — це тактичне військове з'єднання у складі ДШВ, головним призначенням якого є ведення десантно-штурмових дій. Цей рід військ характеризується високою маневреністю та автономністю дій.

Бойовий склад ДШВ відносять до сил негайного реагування ЗСУ. Тобто ДШВ призначені для раптового захоплення ворога, виконання тих бойових завдань у тилу ворога, які неможливо виконати іншими силами та засобами.

Як правило, Десантно-штурмова бригада складається з тактичних груп, створених на основі десантно-штурмових, парашутно-десантних батальйонів, підсилених танковими, артилерійськими, зенітними (зенітно-артилерійськими) підрозділами.

У складі ДШВ також є повітряно-десантний компонент, який складають підрозділи, призначені для завдань, що виконуються повітряними десантами.

Військові на бойовому завданні. Фото: Третя штурмова бригада

Які завдання виконують штурмові бригади

Десантно-штурмові бригади призначені для:

швидкого розгортання з метою прикриття (оборони) окремих напрямків (районів);

ведення наступальних (штурмових) дій;

захоплення противника з повітря;

ведення бойових дій у тилу противника;

перешкоджання управлінню військами противника та його роботи в тилу;

унеможливлення планомірного використання резервів противником;

боротьби з повітряними десантами та угрупованнями противника, що прорвалися;

утримання важливих об'єктів і рубежів з метою забезпечення швидкого розгортання власних військ та сил на визначених територіях;

знищення важливих об’єктів ворога, що мають фортифікаційне обладнання та розвинену систему охорони.

Операції, які проводяться Десантно-штурмовими військами, дозволяють:

розширити зону ведення воєнних дій від переднього краю до тилового кордону;

посіяти паніку та паралізувати дії противника і його волю до опору;

дезорганізувати його систему управління військами та зброєю, роботу тилу.

Робота ДШВ ЗСУ на фронті. Фото: 80-та окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ

Штурмові бригади в складі ЗСУ

За даними Міноборони України, усього структура Десантно-штурмових військ нараховує вісім бригад і один дивізіон артилерії:

25-а окрема повітряно-десантна бригада;

79-а окрема десантно-штурмова бригада;

80-а окрема десантно-штурмова бригада;

81-а окрема аеромобільна бригада;

95-а окрема десантно-штурмова бригада;

45-а окрема десантно-штурмова бригада;

46-а окрема десантно-штурмова бригада;

148-й окремий гаубичний самохідно-артилерійський дивізіон.

Штурмові бригади також є у складі Сухопутних військ, зокрема:

128-а окрема гірсько-штурмова бригада;

10-а окрема гірсько-штурмова бригада;

47-а окрема штурмова бригада (створена у 2022 році).

Озброєння та військова техніка ДШВ України

Сьогодні на озброєнні у ДШВ такі види зброї:

1. Стрілецька зброя:

автомати;

кулемети;

снайперські гвинтівки;

гранатомети.

2. Бронетанкова техніка:

бронетранспортери;

БТР-80;

БТР-3ДА;

бойові машини БМД-1;

БМД-2;

БМП-1;

БМП-2;

танки Т-80БВ;

бронеавтомобіль "Козак-2М1";

КрАЗ "Спартан" та інші зразки озброєння.

3. Артилерійське озброєння:

самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика";

2С3 "Акація";

самохідна гармата 2С9 "Нона";

причіпна гаубиця Д-30;

РСЗВ БМ-21 "Град";

82-мм міномет 2Б-14 "Піднос";

автоматичний міномет 2 Б9 "Васильок";

120-мм міномет 2Б11;

протитанкові ракетні комплекси "Стугна-П";

"Фагот";

"Конкурс";

"Штурм-С";

рухомі пункти управління та інша техніка.

4. Озброєння ППО:

зенітні ракетні комплекси "Стріла-10";

переносні зенітні ракетні комплекси "Ігла";

зенітні артилерійські установки ЗУ 23-2;

радіолокаційні станції;

рухомі пункти управління тощо.

5. Автомобільна техніка.

6. Сучасна технологічна зброя:

БпЛА;

комплекси розвідки;

РЕБ;

наземні роботизовані комплекси.

Поряд з десантуванням особового складу парашутним способом з літаків, приділяється велика увага підготовці військовослужбовців до безпарашутного десантування та евакуації за допомогою КЗБО "АДАПТЕР-М1", "КАНАТ-1".

Випробувані нові умови десантування вантажів парашутним способом з мінімально допустимої висоти, впроваджується використання парашутних систем компанії "Airbornе Systems", систем точного десантування вантажів "Micro Fe", "Fair Fey", інших систем, що мають код номенклатури відповідно до стандартів НАТО, стоять на озброєнні ЗС США, провідних країн Європи та Близького Сходу.

Військові-штурмовики ЗСУ. Фото: 80 окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ

Скільки людей у штурмовій бригаді

Як правило, бригада складається із декількох батальйонів й підрозділів військ спеціального призначення. У військовому з’єднанні може бути від 1 тис. до 8 тис. осіб. Тож, кількість людей у бригаді дуже сильно коливається.

Важливо: точної інформації про чисельність десантно-штурмових бригад немає у вільному доступі.

На кінець 2021 року польський портал Defence24 оцінював чисельність ДШВ ЗСУ в 16 тис. військовослужбовців. Однак після повномасштабного вторгнення 2022 року їхня кількість мала зрости.

Діяльність штурмових бригад під час повномасштабного вторгнення Росії

Варто зауважити, що ще з 2014 року вони одними з перших відбивали російську агресію на Донбасі, а після повномасштабного вторгнення — на всіх інших фронтах.

А з початку великого вторгнення Росії 2022 року вони брали участь в боях за Гостомельський аеропорт, Миколаївщину, Луганщину, знищували окупантів на Харківщині та під Бахмутом.

У соцмережах командування ДШВ регулярно публікує відеосвідчення роботи військових, які ліквідують колони російської техніки та особовий склад.

Раніше військовий експерт Олексій Гетьман розповів, скільки воїнів налічує бригада ЗСУ.

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