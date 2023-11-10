Штурмовые бригады в ВСУ — сколько людей насчитывают и какие задачи выполняют

Сбор десантников на очередной штурм на Бахмутском направлении. Фото: 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ

Отдельным родом войск в Вооруженных силах Украины, который выполняет сверхсложные задачи во время военных действий, являются Десантно-штурмовые войска (ДШВ). Но, несмотря на красноречивое название, военные-штурмовики отвечают не только за атаки, но и за оборону и боевые действия в тылу врага.

Об истории ДШВ ВСУ, их главных задачах, вооружении и численности, рассказываем далее по материалам Министерства обороны Украины.

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Десантно-штурмовая бригада ВСУ — кто они

Десантно-штурмовая бригада — это тактическое военное соединение в составе ДШВ, главным предназначением которого является ведение десантно-штурмовых действий. Этот род войск характеризуется высокой маневренностью и автономностью действий.

Боевой состав ДШВ относят к силам немедленного реагирования ВСУ. То есть ДШВ предназначены для внезапного захвата врага, выполнения тех боевых задач в тылу врага, которые невозможно выполнить другими силами и средствами.

Как правило, Десантно-штурмовая бригада состоит из тактических групп, созданных на основе десантно-штурмовых, парашютно-десантных батальонов, усиленных танковыми, артиллерийскими, зенитными (зенитно-артиллерийскими) подразделениями.

В составе ДШВ также есть воздушно-десантный компонент, который составляют подразделения, предназначенные для выполняемых воздушными десантами задач.

Военные на боевом задании. Фото: Третья штурмовая бригада

Какие задачи выполняют штурмовые бригады

Десантно-штурмовые бригады предназначены для:

быстрого развертывания с целью прикрытия (обороны) отдельных направлений (районов);

ведения наступательных (штурмовых) действий;

захвата противника из воздуха;

ведения боевых действий в тылу противника;

препятствование управлению войсками противника и их работы в тылу;

предотвращения планомерного использования резервов противником;

борьбы с воздушными десантами и прорвавшимися группировками противника;

содержания важных объектов и рубежей в целях обеспечения быстрого развертывания собственных войск и сил на определенных территориях;

уничтожения важных объектов врага, обладающих фортификационным оборудованием и развитой системой охраны.

Операции, проводимые Десантно-штурмовыми войсками, позволяют:

расширить зону ведения военных действий от переднего края к тыловой границе;

посеять панику и парализовать действия противника и его волю к сопротивлению;

дезорганизовать его систему управления войсками и оружием, работу тыла.

Работа ДШВ ВСУ на фронте. Фото: 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ

Штурмовые бригады в составе ВСУ

По данным Минобороны Украины, всего структура Десантно-штурмовых войск насчитывает восемь бригад и один дивизион артиллерии:

25-я отдельная воздушно-десантная бригада;

79-я отдельная десантно-штурмовая бригада;

80-я отдельная десантно-штурмовая бригада;

81-я отдельная аэромобильная бригада;

95-я отдельная десантно-штурмовая бригада;

45-я отдельная десантно-штурмовая бригада;

46-я отдельная десантно-штурмовая бригада;

148-й отдельный гаубический самоходно-артиллерийский дивизион.

Штурмовые бригады также находятся в составе Сухопутных войск, в частности:

128-я отдельная горно-штурмовая бригада;

10-я отдельная горно-штурмовая бригада;

47-я отдельная штурмовая бригада (создана в 2022 году).

Вооружение и военная техника ДШВ Украины

Сегодня на вооружении у ДШВ такие виды оружия:

1. Стрелковое оружие:

автоматы;

пулеметы;

снайперские винтовки;

гранатометы.

2. Бронетанковая техника:

бронетранспортеры;

БТР-80;

БТР-3К;

боевые машины БМД-1;

БМД-2;

БМП-1;

БМП-2;

танки Т-80БВ;

бронеавтомобиль "Казак-2М1";

КрАЗ "Спартан" и другие образцы вооружения.

3. Артиллерийское вооружение:

самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика";

2С3 "Акация";

самоходная пушка 2С9 "Нона";

прицепная гаубица Д-30;

РСЗО БМ-21 "Град";

82-мм миномет 2Б-14 "Поднос";

автоматический миномет 2 Б9 "Васильок";

120-мм миномет 2Б11;

противотанковые ракетные комплексы "Стугна-П";

"Фагот";

"Конкурс";

"Штурм-С";

движущиеся пункты управления и другая техника.

4. Вооружение ПВО:

зенитные ракетные комплексы "Стрела-10";

переносные зенитные ракетные комплексы "Игла";

зенитные артиллерийские установки ЗУ 23-2;

радиолокационные станции;

подвижные пункты управления и т.д.

5. Автомобильная техника.

6. Современное технологическое оружие:

БпЛА;

комплексы разведки;

РЭБ;

наземные роботизированные комплексы

Наряду с десантированием личного состава парашютным способом из самолетов уделяется большое внимание подготовке военнослужащих к беспарашютному десантированию и эвакуации с помощью КЗБО "АДАПТЕР-М1", "КАНАТ-1".

Опробованные новые условия десантирования грузов парашютным способом с минимально допустимой высоты, внедряется использование парашютных систем компании "Airbornе Systems", систем точного десантирования грузов "Micro Fe", "Fair Fey", других систем, имеющих код номенклатуры в соответствии со стандартами НАТО, стоящими на вооружении ВС США, ведущих стран Европы и Ближнего Востока.

Военные-штурмовики ВСУ. Фото: 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ

Сколько человек в штурмовой бригаде

Как правило, бригада состоит из нескольких батальонов и подразделений войск специального назначения. В военном соединении могут быть от 1 тыс. до 8 тыс. человек. Так что количество людей в бригаде очень сильно колеблется.

Важно: точной информации о численности десантно-штурмовых бригад нет в свободном доступе.

К концу 2021 года польский портал Defence24 оценивал численность ДШВ ВСУ в 16 тыс. военнослужащих. Однако после полномасштабного вторжения в 2022 году их количество должно было вырасти.

Деятельность штурмовых бригад во время полномасштабного вторжения России

Следует отметить, что еще с 2014 года они одними из первых отражали российскую агрессию на Донбассе, а после полномасштабного вторжения на всех других фронтах.

А с начала большого вторжения России в 2022 году они участвовали в боях за Гостомельский аэропорт, Николаевщину, Луганщину, уничтожали оккупантов на Харьковщине и под Бахмутом.

В соцсетях командование ДШВ регулярно публикует видеосвидетельство работы военных, ликвидирующих колонны российской техники и личного состава.

Ранее военный эксперт Алексей Гетьман рассказал, сколько воинов насчитывает бригада ВСУ.

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