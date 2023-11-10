Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2023 arrow Не только штурм. Какие задачи выполняют и как уничтожают врага штурмовые бригады ВСУ arrow

Не только штурм. Какие задачи выполняют и как уничтожают врага штурмовые бригады ВСУ

10 ноября 2023 23:13
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Штурмовые бригады в ВСУ — сколько людей насчитывают и какие задачи выполняют
Сбор десантников на очередной штурм на Бахмутском направлении. Фото: 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Отдельным родом войск в Вооруженных силах Украины, который выполняет сверхсложные задачи во время военных действий, являются Десантно-штурмовые войска (ДШВ). Но, несмотря на красноречивое название, военные-штурмовики отвечают не только за атаки, но и за оборону и боевые действия в тылу врага.

Об истории ДШВ ВСУ, их главных задачах, вооружении и численности, рассказываем далее по материалам Министерства обороны Украины.

Читайте также:

Десантно-штурмовая бригада ВСУ — кто они

Десантно-штурмовая бригада — это тактическое военное соединение в составе ДШВ, главным предназначением которого является ведение десантно-штурмовых действий. Этот род войск характеризуется высокой маневренностью и автономностью действий.

Боевой состав ДШВ относят к силам немедленного реагирования ВСУ. То есть ДШВ предназначены для внезапного захвата врага, выполнения тех боевых задач в тылу врага, которые невозможно выполнить другими силами и средствами.

Как правило, Десантно-штурмовая бригада состоит из тактических групп, созданных на основе десантно-штурмовых, парашютно-десантных батальонов, усиленных танковыми, артиллерийскими, зенитными (зенитно-артиллерийскими) подразделениями.

В составе ДШВ также есть воздушно-десантный компонент, который составляют подразделения, предназначенные для выполняемых воздушными десантами задач.

 

Десантно-штурмовая бригада ВСУ - кто они
Военные на боевом задании. Фото: Третья штурмовая бригада

Какие задачи выполняют штурмовые бригады

Десантно-штурмовые бригады предназначены для:

  • быстрого развертывания с целью прикрытия (обороны) отдельных направлений (районов);
  • ведения наступательных (штурмовых) действий;
  • захвата противника из воздуха;
  • ведения боевых действий в тылу противника;
  • препятствование управлению войсками противника и их работы в тылу;
  • предотвращения планомерного использования резервов противником;
  • борьбы с воздушными десантами и прорвавшимися группировками противника;
  • содержания важных объектов и рубежей в целях обеспечения быстрого развертывания собственных войск и сил на определенных территориях;
  • уничтожения важных объектов врага, обладающих фортификационным оборудованием и развитой системой охраны.

Операции, проводимые Десантно-штурмовыми войсками, позволяют:

  • расширить зону ведения военных действий от переднего края к тыловой границе;
  • посеять панику и парализовать действия противника и его волю к сопротивлению;
  • дезорганизовать его систему управления войсками и оружием, работу тыла.

 

Какие задачи выполняют штурмовые бригады
Работа ДШВ ВСУ на фронте. Фото: 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ

Штурмовые бригады в составе ВСУ

По данным Минобороны Украины, всего структура Десантно-штурмовых войск насчитывает восемь бригад и один дивизион артиллерии:

  • 25-я отдельная воздушно-десантная бригада;
  • 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада;
  • 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада;
  • 81-я отдельная аэромобильная бригада;
  • 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада;
  • 45-я отдельная десантно-штурмовая бригада;
  • 46-я отдельная десантно-штурмовая бригада;
  • 148-й отдельный гаубический самоходно-артиллерийский дивизион.

Штурмовые бригады также находятся в составе Сухопутных войск, в частности:

  • 128-я отдельная горно-штурмовая бригада;
  • 10-я отдельная горно-штурмовая бригада;
  • 47-я отдельная штурмовая бригада (создана в 2022 году).

Вооружение и военная техника ДШВ Украины

Сегодня на вооружении у ДШВ такие виды оружия:

1. Стрелковое оружие:

  • автоматы;
  • пулеметы;
  • снайперские винтовки;
  • гранатометы.

2. Бронетанковая техника:

  • бронетранспортеры;
  • БТР-80;
  • БТР-3К;
  • боевые машины БМД-1;
  • БМД-2;
  • БМП-1;
  • БМП-2;
  • танки Т-80БВ;
  • бронеавтомобиль "Казак-2М1";
  • КрАЗ "Спартан" и другие образцы вооружения.

3. Артиллерийское вооружение:

  • самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика";
  • 2С3 "Акация";
  • самоходная пушка 2С9 "Нона";
  • прицепная гаубица Д-30;
  • РСЗО БМ-21 "Град";
  • 82-мм миномет 2Б-14 "Поднос";
  • автоматический миномет 2 Б9 "Васильок";
  • 120-мм миномет 2Б11;
  • противотанковые ракетные комплексы "Стугна-П";
  • "Фагот";
  • "Конкурс";
  • "Штурм-С";
  • движущиеся пункты управления и другая техника.

4. Вооружение ПВО:

  • зенитные ракетные комплексы "Стрела-10";
  • переносные зенитные ракетные комплексы "Игла";
  • зенитные артиллерийские установки ЗУ 23-2;
  • радиолокационные станции;
  • подвижные пункты управления и т.д.

5. Автомобильная техника.

6. Современное технологическое оружие:

  • БпЛА;
  • комплексы разведки;
  • РЭБ;
  • наземные роботизированные комплексы

Наряду с десантированием личного состава парашютным способом из самолетов уделяется большое внимание подготовке военнослужащих к беспарашютному десантированию и эвакуации с помощью КЗБО "АДАПТЕР-М1", "КАНАТ-1".

Опробованные новые условия десантирования грузов парашютным способом с минимально допустимой высоты, внедряется использование парашютных систем компании "Airbornе Systems", систем точного десантирования грузов "Micro Fe", "Fair Fey", других систем, имеющих код номенклатуры в соответствии со стандартами НАТО, стоящими на вооружении ВС США, ведущих стран Европы и Ближнего Востока.

 

Вооружение и военная техника ДШВ Украины
Военные-штурмовики ВСУ. Фото: 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ

Сколько человек в штурмовой бригаде

Как правило, бригада состоит из нескольких батальонов и подразделений войск специального назначения. В военном соединении могут быть от 1 тыс. до 8 тыс. человек. Так что количество людей в бригаде очень сильно колеблется.

Важно: точной информации о численности десантно-штурмовых бригад нет в свободном доступе.

К концу 2021 года польский портал Defence24 оценивал численность ДШВ ВСУ в 16 тыс. военнослужащих. Однако после полномасштабного вторжения в 2022 году их количество должно было вырасти.

Деятельность штурмовых бригад во время полномасштабного вторжения России

Следует отметить, что еще с 2014 года они одними из первых отражали российскую агрессию на Донбассе, а после полномасштабного вторжения на всех других фронтах.

А с начала большого вторжения России в 2022 году они участвовали в боях за Гостомельский аэропорт, Николаевщину, Луганщину, уничтожали оккупантов на Харьковщине и под Бахмутом.

В соцсетях командование ДШВ регулярно публикует видеосвидетельство работы военных, ликвидирующих колонны российской техники и личного состава.

 

 

 

Ранее военный эксперт Алексей Гетьман рассказал, сколько воинов насчитывает бригада ВСУ.

Напомним, мы писали, сколько длится обучение военных без опыта и как проходит боевое согласование.

Также мы сообщали, может ли военный перейти на контрактную службу во время войны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Херсон наш — как прошел год после деоккупации - 80x80

Херсон наш — как прошел год после деоккупации

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме