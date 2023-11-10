Штурмовые бригады в ВСУ — сколько людей насчитывают и какие задачи выполняют

Не только штурм. Какие задачи выполняют и как уничтожают врага штурмовые бригады ВСУ
Отдельным родом войск в Вооруженных силах Украины, который выполняет сверхсложные задачи во время военных действий, являются Десантно-штурмовые войска (ДШВ). Но, несмотря на красноречивое название, военные-штурмовики отвечают не только за атаки, но и за оборону и боевые действия в тылу врага.
Об истории ДШВ ВСУ, их главных задачах, вооружении и численности, рассказываем далее по материалам Министерства обороны Украины.
Десантно-штурмовая бригада ВСУ — кто они
Десантно-штурмовая бригада — это тактическое военное соединение в составе ДШВ, главным предназначением которого является ведение десантно-штурмовых действий. Этот род войск характеризуется высокой маневренностью и автономностью действий.
Боевой состав ДШВ относят к силам немедленного реагирования ВСУ. То есть ДШВ предназначены для внезапного захвата врага, выполнения тех боевых задач в тылу врага, которые невозможно выполнить другими силами и средствами.
Как правило, Десантно-штурмовая бригада состоит из тактических групп, созданных на основе десантно-штурмовых, парашютно-десантных батальонов, усиленных танковыми, артиллерийскими, зенитными (зенитно-артиллерийскими) подразделениями.
В составе ДШВ также есть воздушно-десантный компонент, который составляют подразделения, предназначенные для выполняемых воздушными десантами задач.
Какие задачи выполняют штурмовые бригады
Десантно-штурмовые бригады предназначены для:
- быстрого развертывания с целью прикрытия (обороны) отдельных направлений (районов);
- ведения наступательных (штурмовых) действий;
- захвата противника из воздуха;
- ведения боевых действий в тылу противника;
- препятствование управлению войсками противника и их работы в тылу;
- предотвращения планомерного использования резервов противником;
- борьбы с воздушными десантами и прорвавшимися группировками противника;
- содержания важных объектов и рубежей в целях обеспечения быстрого развертывания собственных войск и сил на определенных территориях;
- уничтожения важных объектов врага, обладающих фортификационным оборудованием и развитой системой охраны.
Операции, проводимые Десантно-штурмовыми войсками, позволяют:
- расширить зону ведения военных действий от переднего края к тыловой границе;
- посеять панику и парализовать действия противника и его волю к сопротивлению;
- дезорганизовать его систему управления войсками и оружием, работу тыла.
Штурмовые бригады в составе ВСУ
По данным Минобороны Украины, всего структура Десантно-штурмовых войск насчитывает восемь бригад и один дивизион артиллерии:
- 25-я отдельная воздушно-десантная бригада;
- 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада;
- 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада;
- 81-я отдельная аэромобильная бригада;
- 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада;
- 45-я отдельная десантно-штурмовая бригада;
- 46-я отдельная десантно-штурмовая бригада;
- 148-й отдельный гаубический самоходно-артиллерийский дивизион.
Штурмовые бригады также находятся в составе Сухопутных войск, в частности:
- 128-я отдельная горно-штурмовая бригада;
- 10-я отдельная горно-штурмовая бригада;
- 47-я отдельная штурмовая бригада (создана в 2022 году).
Вооружение и военная техника ДШВ Украины
Сегодня на вооружении у ДШВ такие виды оружия:
1. Стрелковое оружие:
- автоматы;
- пулеметы;
- снайперские винтовки;
- гранатометы.
2. Бронетанковая техника:
- бронетранспортеры;
- БТР-80;
- БТР-3К;
- боевые машины БМД-1;
- БМД-2;
- БМП-1;
- БМП-2;
- танки Т-80БВ;
- бронеавтомобиль "Казак-2М1";
- КрАЗ "Спартан" и другие образцы вооружения.
3. Артиллерийское вооружение:
- самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика";
- 2С3 "Акация";
- самоходная пушка 2С9 "Нона";
- прицепная гаубица Д-30;
- РСЗО БМ-21 "Град";
- 82-мм миномет 2Б-14 "Поднос";
- автоматический миномет 2 Б9 "Васильок";
- 120-мм миномет 2Б11;
- противотанковые ракетные комплексы "Стугна-П";
- "Фагот";
- "Конкурс";
- "Штурм-С";
- движущиеся пункты управления и другая техника.
4. Вооружение ПВО:
- зенитные ракетные комплексы "Стрела-10";
- переносные зенитные ракетные комплексы "Игла";
- зенитные артиллерийские установки ЗУ 23-2;
- радиолокационные станции;
- подвижные пункты управления и т.д.
5. Автомобильная техника.
6. Современное технологическое оружие:
- БпЛА;
- комплексы разведки;
- РЭБ;
- наземные роботизированные комплексы
Наряду с десантированием личного состава парашютным способом из самолетов уделяется большое внимание подготовке военнослужащих к беспарашютному десантированию и эвакуации с помощью КЗБО "АДАПТЕР-М1", "КАНАТ-1".
Опробованные новые условия десантирования грузов парашютным способом с минимально допустимой высоты, внедряется использование парашютных систем компании "Airbornе Systems", систем точного десантирования грузов "Micro Fe", "Fair Fey", других систем, имеющих код номенклатуры в соответствии со стандартами НАТО, стоящими на вооружении ВС США, ведущих стран Европы и Ближнего Востока.
Сколько человек в штурмовой бригаде
Как правило, бригада состоит из нескольких батальонов и подразделений войск специального назначения. В военном соединении могут быть от 1 тыс. до 8 тыс. человек. Так что количество людей в бригаде очень сильно колеблется.
Важно: точной информации о численности десантно-штурмовых бригад нет в свободном доступе.
К концу 2021 года польский портал Defence24 оценивал численность ДШВ ВСУ в 16 тыс. военнослужащих. Однако после полномасштабного вторжения в 2022 году их количество должно было вырасти.
Деятельность штурмовых бригад во время полномасштабного вторжения России
Следует отметить, что еще с 2014 года они одними из первых отражали российскую агрессию на Донбассе, а после полномасштабного вторжения на всех других фронтах.
А с начала большого вторжения России в 2022 году они участвовали в боях за Гостомельский аэропорт, Николаевщину, Луганщину, уничтожали оккупантов на Харьковщине и под Бахмутом.
В соцсетях командование ДШВ регулярно публикует видеосвидетельство работы военных, ликвидирующих колонны российской техники и личного состава.
Ранее военный эксперт Алексей Гетьман рассказал, сколько воинов насчитывает бригада ВСУ.
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