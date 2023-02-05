Є що приховувати — окупанти не пускають працівників Червоного Хреста у так звану ЛНР

Не потрібні зайві очі: в "ЛНР" окупанти заборонили в’їзд співробітникам Червоного Хреста
У так званій "ЛНР" окупанти заборонили в'їзд п'ятьом співробітникам Червоного Хреста. Загалом допущено лише дві міжнародні організації.
Про це повідомляє Луганська ОВА.
-
Подолання наслідків негоди: на Київщині чистять дороги від снігу
-
Донеччина під обстрілами окупантів: є поранені та значні руйнування
-
Росіяни розповсюджують фейк, нібито вони увійшли до Бахмута, — ЦНС
-
Ймовірність ракетних ударів та дронами по Одесі зберігається, — Сергій Братчук
-
Містичний Кістлявий Місяць: які неприємності принесе повня у лютому 2023
-
Ударних угруповань немає: Держприкордонслужба щодо ситуації на кордоні України та Білорусі
-
В Україні через агресію росії загинуло 460 дітей
-
Графіки не працюють — в Одеській області введені екстрені відключення: адреси пунктів незламності
-
Здійснював повітряну розвідку: на Донеччині прикордонники "приземлили" ворожий дрон
-
Окупанти розповсюджують фейк про захоплення Білогорівки, — Гайдай
Що відомо
Так звана "міжвідомча комісія з питань акредитації іноземних некомерційних, міжнародних організацій та гуманітарних місій у "ЛНР" відмовила в акредитації на наступні пів року п'ятьом співробітникам Луганського офісу Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Крім того, ООН та МКЧХ стали єдиними міжнародними гуманітарними організаціями, які отримали акредитації в псевдореспубліці.
"Діяльність інших заборонена, оскільки при перевірці "комісією з акредитації спільно з представниками міністерства держбезпеки в їхній роботі виявлено суттєві порушення", — йдеться і повідомленні.
Що приховують окупанти у так званій "ЛНР"
В ОВА також розповіли, що зайві очі загарбникам не потрібні для проведення їхніх "темних справ".
"До прикладу, під час прихованої мобілізації. Усі бюджетні установи вже отримали наказ надати списки працівників, в яких є бронь. Справи цих кандидатів розглядатимуться спеціальними комісіями, яка вирішуватиме, кого з них призвати до так званої народної міліції", — розповідають у відомстві.
Водночас багато росіян відмовляється кидатися в пекло на Луганщині. Станом на 3 лютого на територію рф повернуто до 600 нещодавно мобілізованих росіян. А от на захоплених у 2022 році територіях вони вирішили провести облік чоловічого населення віком від 18 до 50 років та окремо до 60 років — для тих, хто проходив службу у збройних формуваннях та мають офіцерське звання.
Особливу увагу окупанти приділяють працівникам місцевих комунальних служб та лісничих господарств.
Нагадаємо, нещодавно уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що Червоний Хрест досі не має доступу до полонених.