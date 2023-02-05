Есть что скрывать — оккупанты не пускают работников Красного Креста в так называемую ЛНР

Не нужны лишние глаза: в "ЛНР" оккупанты запретили въезд сотрудникам Красного Креста
В так называемой "ЛНР" оккупанты запретили въезд пяти сотрудникам Красного Креста. В общей сложности допущены только две международные организации.
Об этом сообщает Луганская ОВА.
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Что известно
Так называемая "межведомственная комиссия по вопросам аккредитации иностранных некоммерческих, международных организаций и гуманитарных миссий в "ЛНР" отказала в аккредитации на следующие полгода пяти сотрудникам Луганского офиса Международного комитета Красного Креста.
Кроме того, ООН и МККК стали единственными международными гуманитарными организациями, получившими аккредитацию в псевдореспублике.
"Деятельность других запрещена, поскольку при проверке "комиссией по аккредитации совместно с представителями министерства госбезопасности в их работе выявлены существенные нарушения", — говорится в сообщении.
Что скрывают оккупанты в так называемой "ЛНР"
В ОВА также рассказали, что лишние глаза захватчикам не нужны для проведения их "темных дел".
"К примеру, во время скрытой мобилизации. Все бюджетные учреждения уже получили приказ предоставить списки работников, у которых есть бронь. Дела этих кандидатов будут рассматриваться специальными комиссиями, которые будут решать, кого из них призвать в так называемую народную милицию", — рассказывают в ведомстве.
В то же время многие россияне отказываются бросаться в ад на Луганщине. По состоянию на 3 февраля на территорию россии возвращено до 600 недавно мобилизованных россиян. А вот на захваченных в 2022 году территориях они решили провести учет мужского населения в возрасте от 18 до 50 лет и отдельно до 60 лет — для тех, кто проходил службу в вооруженных формированиях и имеют офицерское звание.
Особое внимание оккупанты уделяют работникам местных коммунальных служб и лесных хозяйств.
Напомним, недавно уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что у Красного Креста до сих пор нет доступа к пленным.