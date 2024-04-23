Не тільки ATACMS — яка зброя увійде до нового американського пакету допомоги
У новому пакеті допомоги, за який уже проголосувала Палата представників Конгресу США, будуть далекобійні ракети ATACMS. Крім цієї зброї, Україна отримає системи ППО, ствольну і реактивну артилерію, а також снаряди.
Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
ATACMS, але не ті, що раніше
Ключовим компонентом нового пакету військової допомоги для України стануть далекобійні ракети ATACMS.
"Причому це будуть не ті ракети, які ЗСУ уже отримували й використовували, а покращені модифікації із дальністю до 300 кілометрів", — наголосив Дмитро Снєгирьов.
Системи ППО
Крім того, Україна отримає системи ППО – як напряму, так і опосередковано, через Іспанію та Грецію.
"Ці дві країни Євросоюзу уже отримали гарантії того, що на момент передачі систем Patriot Україні вони отримають, за револьверним принципом постачання, ППО зі Сполучених Штатів Америки", — підкреслив Снєгирьов.
Артилерія і снаряди
Крім того, із США поїде до України уся інша основна номенклатура – бронетехніка, засоби ураження (ствольна і реактивна артилерія).
"Приїдуть і снаряди — причому вони прибудуть у найкоротші терміни, аби закрити прогалину до того моменту, яка ЗСУ почнуть отримувати снаряди, придбані за ініціативи президента Чехії Петра Павела, а це має статися наприкінці травня. Тож снаряди зі Сполучених Штатів мають прибути дуже швидко", — пояснив експерт.
Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США нарешті підтримала законопроєкт про допомогу Україні. "За" проголосували 310 конгресменів, "проти" — 111.
Надалі за цей білль має проголосувати верхня палата Конгресу, Сенат, а після цього закон повинен підписати президент Джозеф Байден-молодший.
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