Не тільки ATACMS — яка зброя увійде до нового американського пакету допомоги

Запуск ракети ATACMS. Фото: Вікіпедія

У новому пакеті допомоги, за який уже проголосувала Палата представників Конгресу США, будуть далекобійні ракети ATACMS. Крім цієї зброї, Україна отримає системи ППО, ствольну і реактивну артилерію, а також снаряди.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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ATACMS, але не ті, що раніше

Ключовим компонентом нового пакету військової допомоги для України стануть далекобійні ракети ATACMS.

"Причому це будуть не ті ракети, які ЗСУ уже отримували й використовували, а покращені модифікації із дальністю до 300 кілометрів", — наголосив Дмитро Снєгирьов.

Системи ППО

Крім того, Україна отримає системи ППО – як напряму, так і опосередковано, через Іспанію та Грецію.

"Ці дві країни Євросоюзу уже отримали гарантії того, що на момент передачі систем Patriot Україні вони отримають, за револьверним принципом постачання, ППО зі Сполучених Штатів Америки", — підкреслив Снєгирьов.

Артилерія і снаряди

Крім того, із США поїде до України уся інша основна номенклатура – бронетехніка, засоби ураження (ствольна і реактивна артилерія).

"Приїдуть і снаряди — причому вони прибудуть у найкоротші терміни, аби закрити прогалину до того моменту, яка ЗСУ почнуть отримувати снаряди, придбані за ініціативи президента Чехії Петра Павела, а це має статися наприкінці травня. Тож снаряди зі Сполучених Штатів мають прибути дуже швидко", — пояснив експерт.

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США нарешті підтримала законопроєкт про допомогу Україні. "За" проголосували 310 конгресменів, "проти" — 111.

Надалі за цей білль має проголосувати верхня палата Конгресу, Сенат, а після цього закон повинен підписати президент Джозеф Байден-молодший.