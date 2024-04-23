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Не только ATACMS — какое оружие войдет в новый американский пакет помощи

23 апреля 2024 20:43
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Не только ATACMS — какое оружие войдет в новый американский пакет помощи
Запуск ракеты ATACMS. Фото: Википедия
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

В новом пакете помощи, за который проголосовала уже Палата представителей Конгресса США, будут дальнобойные ракеты ATACMS. Кроме этого оружия Украина получит системы ПВО, ствольную и реактивную артиллерию, а также снаряды.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Ключевым компонентом нового пакета военной помощи для Украины станут дальнобойные ракеты ATACMS.

"Причем, это будут не те ракеты, которые ВСУ уже получали и использовали, а улучшенные модификации с дальностью до 300 километров", — отметил Дмитрий Снегирев.

Системы ПВО

Кроме того, Украина получит системы ПВО — как напрямую, так и косвенно через Испанию и Грецию.

"Эти две страны Евросоюза уже получили гарантии того, что на момент передачи систем Patriot Украине они получат по револьверному принципу поставки ПВО из Соединенных Штатов Америки", — подчеркнул Снегирев.

Артиллерия и снаряды

Кроме того, из США поедет в Украину вся другая основная номенклатура — бронетехника, средства поражения (ствольная и реактивная артиллерия).

"Приедут и снаряды — причем они прибудут в кратчайшие сроки, чтобы закрыть пробел к тому моменту, который ВСУ начнут получать снаряды, приобретенные по инициативе президента Чехии Петра Павела, а это должно произойти в конце мая. Поэтому снаряды из Соединенных Штатов должны прибыть очень быстро", — объяснил эксперт.

Напомним, 20 апреля Палата представителей США наконец-то поддержала законопроект о помощи Украине. "За" проголосовали 310 конгрессменов, "против" — 111.

В дальнейшем за этот билль должна проголосовать верхняя палата Конгресса, Сенат, а затем закон должен подписать президент Джозеф Байден-младший.

США
ВСУ
Дмитрий Снегирев
ракеты
война в Украине

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