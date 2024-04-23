Не только ATACMS — какое оружие войдет в новый американский пакет помощи
В новом пакете помощи, за который проголосовала уже Палата представителей Конгресса США, будут дальнобойные ракеты ATACMS. Кроме этого оружия Украина получит системы ПВО, ствольную и реактивную артиллерию, а также снаряды.
Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.
ATACMS, но не те, что раньше
Ключевым компонентом нового пакета военной помощи для Украины станут дальнобойные ракеты ATACMS.
"Причем, это будут не те ракеты, которые ВСУ уже получали и использовали, а улучшенные модификации с дальностью до 300 километров", — отметил Дмитрий Снегирев.
Системы ПВО
Кроме того, Украина получит системы ПВО — как напрямую, так и косвенно через Испанию и Грецию.
"Эти две страны Евросоюза уже получили гарантии того, что на момент передачи систем Patriot Украине они получат по револьверному принципу поставки ПВО из Соединенных Штатов Америки", — подчеркнул Снегирев.
Артиллерия и снаряды
Кроме того, из США поедет в Украину вся другая основная номенклатура — бронетехника, средства поражения (ствольная и реактивная артиллерия).
"Приедут и снаряды — причем они прибудут в кратчайшие сроки, чтобы закрыть пробел к тому моменту, который ВСУ начнут получать снаряды, приобретенные по инициативе президента Чехии Петра Павела, а это должно произойти в конце мая. Поэтому снаряды из Соединенных Штатов должны прибыть очень быстро", — объяснил эксперт.
Напомним, 20 апреля Палата представителей США наконец-то поддержала законопроект о помощи Украине. "За" проголосовали 310 конгрессменов, "против" — 111.
В дальнейшем за этот билль должна проголосовать верхняя палата Конгресса, Сенат, а затем закон должен подписать президент Джозеф Байден-младший.
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