Повітряна тривога зараз 6 червня — які області в небезпеці

Небезпека накрила Україну — у низці областей повітряна тривога
Повітряна тривога в Україні 6 червня охопила низку південних, центральних та східних областей. Йдеться про Херсонську, Дніпропетровську, Харківську та інші, де є загроза ударних безпілотників.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Повітряна тривога зараз 6 червня
Бійці Повітряних сил зазначили, що виявили дрони в Одеській області, які прямували на північ, а також у Херсонській, які летять в бік Миколаївської області.
Таким чином повітряна тривога наразі охопила такі області:
- Харківську,
- Дніпропетровську,
- Запорізьку,
- Херсонську,
- Миколаївську,
- Одеську.
Оновлено 00:27. Загроза "шахедів" поширилась і на Кіровоградську область.
Оновлено 00:42. Військові виявили ударний безпілотник у напрямку Запоріжжя, а також помітили рух БпЛА в напрямку Вінницької області, де щойно оголосили повітряну тривогу.
Оновлено 00:55. Повітряні сили повідомляють про чергову групу безпілотників, які летять в бік Одеської області з Чорного моря.
Повітряна тривога в Україні триває вже близько години.
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