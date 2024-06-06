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Небезпека накрила Україну — у низці областей повітряна тривога

6 червня 2024 00:07
оновлено: 00:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога зараз 6 червня — які області в небезпеці
Працює ППО по цілях ворога. Фото: Міноборони України
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні 6 червня охопила низку південних, центральних та східних областей. Йдеться про Херсонську, Дніпропетровську, Харківську та інші, де є загроза ударних безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram. 

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Повітряна тривога зараз 6 червня

Бійці Повітряних сил зазначили, що виявили дрони в Одеській області, які прямували на північ, а також у Херсонській, які летять в бік Миколаївської області.

Повітряна тривога зараз 6 червня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога наразі охопила такі області:

  • Харківську,
  • Дніпропетровську,
  • Запорізьку,
  • Херсонську,
  • Миколаївську,
  • Одеську.
Мапа повітряної тривоги в Україні зараз 6 червня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:27. Загроза "шахедів" поширилась і на Кіровоградську область.

Повітряна тривога зараз 6 червня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 00:42. Військові виявили ударний безпілотник у напрямку Запоріжжя, а також помітили рух БпЛА в напрямку Вінницької області, де щойно оголосили повітряну тривогу.

Повітряна тривога зараз 6 червня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 00:55. Повітряні сили повідомляють про чергову групу безпілотників, які летять в бік Одеської області з Чорного моря.

Повітряна тривога зараз 6 червня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні триває вже близько години.

Мапа повітряної тривоги в Україні зараз 6 червня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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