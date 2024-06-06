Воздушная тревога сейчас 6 июня – какие области в опасности

Опасность накрыла Украину — в ряде областей воздушная тревога
Воздушная тревога в Украине 6 июня охватила ряд южных, центральных и восточных областей. Речь идет о Херсонской, Днепропетровской, Харьковской и других, где есть угроза ударных беспилотников.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Воздушная тревога сейчас 6 июня
Бойцы Воздушных сил отметили, что обнаружили дроны в Одесской области, следовавшие на север, а также в Херсонской, летящие в сторону Николаевской области.
Таким образом, воздушная тревога охватила следующие области:
- Харьковскую,
- Днепропетровске,
- Запорожская,
- Херсонскую,
- Николаевскую,
- Одесский.
Обновлено 00:27. Угроза "шахедов" распространилась и на Кировоградскую область.
Обновлено 00:42. Военные обнаружили ударный беспилотник в направлении Запорожья, а также заметили движение БпЛА в направлении Винницкой области, где объявили воздушную тревогу.
Обновлено 00:55. Воздушные силы сообщают об очередной группе беспилотников, летящих в сторону Одесской области по Черному морю.
Воздушная тревога в Украине продолжается около часа.
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