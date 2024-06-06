Воздушная тревога сейчас 6 июня – какие области в опасности

Работает ПВО по целям врага. Фото: Минобороны Украины

Воздушная тревога в Украине 6 июня охватила ряд южных, центральных и восточных областей. Речь идет о Херсонской, Днепропетровской, Харьковской и других, где есть угроза ударных беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога сейчас 6 июня

Бойцы Воздушных сил отметили, что обнаружили дроны в Одесской области, следовавшие на север, а также в Херсонской, летящие в сторону Николаевской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога охватила следующие области:

Харьковскую,

Днепропетровске,

Запорожская,

Херсонскую,

Николаевскую,

Одесский.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:27. Угроза "шахедов" распространилась и на Кировоградскую область.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 00:42. Военные обнаружили ударный беспилотник в направлении Запорожья, а также заметили движение БпЛА в направлении Винницкой области, где объявили воздушную тревогу.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 00:55. Воздушные силы сообщают об очередной группе беспилотников, летящих в сторону Одесской области по Черному морю.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине продолжается около часа.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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