Небезпека удару ракет триває: напрямок руху ворожих цілей
Загроза повторних ударів по областях України вночі, 27 серпня зберігається, таким чином повітряна тривога триває. Тим часом повітряні цілі ворога маневрують над країною, постійно змінюючи напрямок.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Оновлено 05:29. У Повітряних силах повідомляють, що ракети наразі рухаються в напрямку Тернопільської області, тримаючи курс на Захід.
Оновлено 05:32. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" попереджає про рух ракет на Київщину, Хмельниччину, Житомирщину та Тернопільщину.
Оновлено 05:37. Попередньо ракет в небі не залишилося.
Оновлено 05:38. Повітряні сили повідомляють, що по ракетах ще не відбій.
"Львівська область ракети в Вашому напрямку", — йдеться в повідомленні.
Оновлено 05:40. Мапа тривог досі "червоніє", небезпека лишається.
Оновлено 05:43. Депутат ЛМР Ігор Зінкевич закликає пройти мешканців області в укриття.
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