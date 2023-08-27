Небезпека удару ракет триває: напрямок руху ворожих цілей

Ракета летить у небі. Фото: google.com

Загроза повторних ударів по областях України вночі, 27 серпня зберігається, таким чином повітряна тривога триває. Тим часом повітряні цілі ворога маневрують над країною, постійно змінюючи напрямок.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 05:32. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" попереджає про рух ракет на Київщину, Хмельниччину, Житомирщину та Тернопільщину.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

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Джерело: t.me/vanek_nikolaev

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"Львівська область ракети в Вашому напрямку", — йдеться в повідомленні.

Джерело: t.me/kpszsu

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Джерело: t.me/zinkevich_igor

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