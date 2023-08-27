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Небезпека удару ракет триває: напрямок руху ворожих цілей

27 серпня 2023 05:24
оновлено: 05:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Небезпека удару ракет триває: напрямок руху ворожих цілей
Ракета летить у небі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Загроза повторних ударів по областях України вночі, 27 серпня зберігається, таким чином повітряна тривога триває. Тим часом повітряні цілі ворога маневрують над країною, постійно змінюючи напрямок.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 05:29. У Повітряних силах повідомляють, що ракети наразі рухаються в напрямку Тернопільської області, тримаючи курс на Захід.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 05:32. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" попереджає про рух ракет на Київщину, Хмельниччину, Житомирщину та Тернопільщину.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 05:37. Попередньо ракет в небі не залишилося.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 05:38. Повітряні сили повідомляють, що по ракетах ще не відбій.

"Львівська область ракети в Вашому напрямку", — йдеться в повідомленні.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 05:40. Мапа тривог досі "червоніє", небезпека лишається.

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Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 05:43. Депутат ЛМР Ігор Зінкевич закликає пройти мешканців області в укриття.

Джерело: t.me/zinkevich_igor

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