Опасность удара ракет продолжается: направление движения враждебных целей

Ракета летит в небе. Фото: google.com

Угроза повторных ударов по областям Украины ночью, 27 августа, сохраняется, таким образом воздушная тревога продолжается. Между тем, воздушные цели врага маневрируют над страной, постоянно меняя направление.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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