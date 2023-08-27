Опасность удара ракет продолжается: направление движения враждебных целей
Угроза повторных ударов по областям Украины ночью, 27 августа, сохраняется, таким образом воздушная тревога продолжается. Между тем, воздушные цели врага маневрируют над страной, постоянно меняя направление.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Обновлено 05:29. В Воздушных силах сообщают, что ракеты двигаются в направлении Тернопольской области, держа курс на Запад.
Обновлено 05:32. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" предупреждает о движении ракет в Киевскую, Хмельницкую, Житомирскую и Тернопольскую.
Обновлено 05:37. Предварительно ракет в небе не осталось.
Обновлено 05:38. Воздушные силы докладывают, что по ракетам еще не отбой.
"Львовская область ракеты в Вашем направлении" , - говорится в сообщении.
Обновлено 05:40. Карта тревог до сих пор "краснеет", опасность остается.
Обновлено 05:43. Депутат ЛГС Игорь Зинкевич призывает пройти жителей области в укрытие.
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