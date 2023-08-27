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Опасность удара ракет продолжается: направление движения враждебных целей

27 августа 2023 05:24
обновлено: 05:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Опасность удара ракет продолжается: направление движения враждебных целей
Ракета летит в небе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Угроза повторных ударов по областям Украины ночью, 27 августа, сохраняется, таким образом воздушная тревога продолжается. Между тем, воздушные цели врага маневрируют над страной, постоянно меняя направление.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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