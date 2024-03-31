Небезпека висока — росіяни підняли в небо вісім Ту-95
Моніторингові канали попередили про зліт вісьмох бомбардувальників Ту-95. Ворожа авіація здійснила зліт з аеродрому Оленья вночі, 31 березня.
Про це повідомляють моніторингові канали у Telegram.
Росіяни підняли в небо Ту-95
Вночі опівночі, 31 березня, моніторинговий канал оприлюднив інформацію про виліт бомбардувальників Ту-95мс з аердрому "Оленья", що у Мурманській області. Орієнтовний вихід бомбардувальників на пускові рубежі ймовірно відбудеться о 03:00-04:00 годині.
Згодом стало відомо, що авіагрупа сформована з шістьох бомбардувальників Ту-95мс, які нараіз прямують на пускові рубежі в районі Саратовської-Волгоградської області та Каспійської акваторії.
Карта повітряних тривог
Станом на 01:04 в Україні зафіксована повітряна тривога у кількох областях.
Наразі повітряна тривога пов'язана з ворожим обстрілом з артилерії.
Нагадаємо, ввечері, 30 березня у низці областей оголошували повітряну тривогу через наліт ворожих БпЛА, які рухалися в межах Полтавської та Черкаської областей
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