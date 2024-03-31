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Небезпека висока — росіяни підняли в небо вісім Ту-95

31 березня 2024 00:53
оновлено: 01:08
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Небезпека висока — росіяни підняли в небо вісім Ту-95
Термінова новина
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Моніторингові канали попередили про зліт вісьмох бомбардувальників Ту-95. Ворожа авіація здійснила зліт з аеродрому Оленья вночі, 31 березня.

Про це повідомляють моніторингові канали у Telegram.

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Росіяни підняли в небо Ту-95

Вночі опівночі, 31 березня, моніторинговий канал оприлюднив інформацію про виліт бомбардувальників Ту-95мс з аердрому "Оленья", що у Мурманській області. Орієнтовний вихід бомбардувальників на пускові рубежі ймовірно відбудеться о 03:00-04:00 годині. 

Скрін
Скриншот повідомлення

Згодом стало відомо, що авіагрупа сформована з шістьох бомбардувальників Ту-95мс, які нараіз прямують на пускові рубежі в районі Саратовської-Волгоградської області та Каспійської акваторії.

Карта повітряних тривог

Станом на 01:04 в Україні зафіксована повітряна тривога у кількох областях.

Повітряна тривога
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Наразі повітряна тривога пов'язана з ворожим обстрілом з артилерії.

Нагадаємо, ввечері, 30 березня у низці областей оголошували повітряну тривогу через наліт ворожих БпЛА, які рухалися в межах Полтавської та Черкаської областей

війна
повітряна тривога
небезпека
Повітряні Сили ЗСУ

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