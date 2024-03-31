Опасность высока – россияне подняли в небо восемь Ту-95
Мониторинговые каналы предупредили о взлете восьми бомбардировщиков Ту-95. Вражеская авиация совершила взлет с аэродрома Оленья ночью, 31 марта.
Об этом сообщают мониторинговые каналы в Telegram.
Россияне подняли в небо Ту-95
Ночью в полночь, 31 марта, мониторинговый канал обнародовал информацию о вылете бомбардировщиков Ту-95мс с аэродрома "Оленья" в Мурманской области. Ориентировочный выход бомбардировщиков на пусковые рубежи предположительно состоится в 03:00-04:00.
Впоследствии стало известно, что авиагруппа сформирована из шести бомбардировщиков Ту-95мс, которые направляются на пусковые рубежи в районе Саратовской-Волгоградской области и Каспийской акватории.
Карта воздушных тревог
По состоянию на 01.04 в Украине зафиксирована воздушная тревога в нескольких областях.
В настоящее время воздушная тревога связана с вражеским обстрелом из артиллерии.
Напомним, вечером, 30 марта в ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за налета вражеских БПЛА, двигавшихся в пределах Полтавской и Черкасской областей.
Читайте Новини.LIVE!