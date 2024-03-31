Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Опасность высока – россияне подняли в небо восемь Ту-95 arrow

Опасность высока – россияне подняли в небо восемь Ту-95

31 марта 2024 00:53
обновлено: 01:08
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Опасность высока – россияне подняли в небо восемь Ту-95
Бомбардировщик Ту-95. Фото: Wiki
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Мониторинговые каналы предупредили о взлете восьми бомбардировщиков Ту-95. Вражеская авиация совершила взлет с аэродрома Оленья ночью, 31 марта.

Об этом сообщают мониторинговые каналы в Telegram.

Читайте также:

Россияне подняли в небо Ту-95

Ночью в полночь, 31 марта, мониторинговый канал обнародовал информацию о вылете бомбардировщиков Ту-95мс с аэродрома "Оленья" в Мурманской области. Ориентировочный выход бомбардировщиков на пусковые рубежи  предположительно состоится в 03:00-04:00.

Скрин
Скриншот сообщения

Впоследствии стало известно, что авиагруппа сформирована из шести бомбардировщиков Ту-95мс, которые направляются на пусковые рубежи в районе Саратовской-Волгоградской области и Каспийской акватории.

Карта воздушных тревог

По состоянию на 01.04 в Украине зафиксирована воздушная тревога в нескольких областях.

Воздушная тревога
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

В настоящее время воздушная тревога связана с вражеским обстрелом из артиллерии.

Напомним, вечером, 30 марта в ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за налета вражеских БПЛА, двигавшихся в пределах Полтавской и Черкасской областей.

война
воздушная тревога
опасность
Воздушные Силы ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК