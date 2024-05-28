Повітряна тривога в Україні вранці 28 травня

Російський винищувач у небі. Фото ілюстративне: wikipedia/Vitaly V. Kuzmin

У деяких регіонах України вранці, 28 травня, є загроза застосування російських авіаційних засобів ураження.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога вранці 28 травня

Військові Повітряних сил попередили про небезпеку на південно-східному напрямку, а саме у Херсонській, Харківській областях.

Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Станом на 05:49 актуальна карта повітряних тривог в Україні має такий вигляд.

Скриншот alerts.in.ua

Нагадаємо, 25 травня внаслідок масштабного російського удару по Харкову загинуло 17 людей, постраждали 49 осіб. Також ми повідомляли, що неподалік харківського будівельного гіпермаркету, який Росія атакувала керованими авіабомбами, рятувальники та слідчі знайшли нерозірваний боєприпас.