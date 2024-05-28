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Небезпека з повітря — злетіла тактична авіація Росії

28 травня 2024 05:36
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Повітряна тривога в Україні вранці 28 травня
Російський винищувач у небі. Фото ілюстративне: wikipedia/Vitaly V. Kuzmin
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У деяких регіонах України вранці, 28 травня, є загроза застосування російських авіаційних засобів ураження.  

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 

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Повітряна тривога вранці 28 травня 

Військові Повітряних сил попередили про небезпеку на південно-східному напрямку, а саме у Херсонській, Харківській областях. 

Попередження про активність ворожої авіації
Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Станом на 05:49 актуальна карта повітряних тривог в Україні має такий вигляд. 

Карта повітряних тривог в Україні вранці 28 травня
Скриншот alerts.in.ua

Нагадаємо, 25 травня внаслідок масштабного російського удару по Харкову загинуло 17 людей, постраждали 49 осіб. Також ми повідомляли, що неподалік харківського будівельного гіпермаркету, який Росія атакувала керованими авіабомбами, рятувальники та слідчі знайшли нерозірваний боєприпас

війна
російські війська
вибух
обстріли
повітряна тривога

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