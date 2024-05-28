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Повітряна тривога — де можливі атаки ударних дронів РФ

28 травня 2024 02:02
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Повітряна тривога в Україні 28 травня
Ворожий безпілотник у небі. Фото ілюстративне: скриншот відео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Україною знову шириться повітряна тривога. ЗСУ попереджають про запуск ударних безпілотників. 

Які області у небезпеці — можна побачити на карті повітряних тривог в Україні

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Повітряна тривога вночі 28 травня

О другій годині ночі голова Запорізької ОВА Іван Федоров попередив про ударні безпілотники у небі над Запоріжжям та іншими регіонами України. 

Повітряна тривога у Запорізькій області 28 травня
Скриншот Telegram/Іван Федоров

Станом на 02:10 повітряна тривога охоплює Запорізьку, Дніпропетровську, Харківську області і тимчасово окуповані території. 

Карта повітряних тривог в Україні вночі 28 травня
Скриншот alerts.in.ua

Станом на 02:16 Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу у Дніпропетроській та Запорізькій областях — у небі ударні БпЛА. 

Загроза ударних БпЛА у Дніпропетровській, Запорізькій областях
Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Станом на 02:17 — на карті тривог "почервоніла" ще одна область, Миколаївська. 

БпЛА у напрямку Миколаївської області
Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Новина доповнюється.

вибух
Запорізька область
обстріли
повітряна тривога

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