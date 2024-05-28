Повітряна тривога в Україні 28 травня

Ворожий безпілотник у небі. Фото ілюстративне: скриншот відео

Україною знову шириться повітряна тривога. ЗСУ попереджають про запуск ударних безпілотників.

Які області у небезпеці — можна побачити на карті повітряних тривог в Україні.

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О другій годині ночі голова Запорізької ОВА Іван Федоров попередив про ударні безпілотники у небі над Запоріжжям та іншими регіонами України.

Скриншот Telegram/Іван Федоров

Станом на 02:10 повітряна тривога охоплює Запорізьку, Дніпропетровську, Харківську області і тимчасово окуповані території.

Скриншот alerts.in.ua

Станом на 02:16 Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу у Дніпропетроській та Запорізькій областях — у небі ударні БпЛА.

Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Станом на 02:17 — на карті тривог "почервоніла" ще одна область, Миколаївська.

Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

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