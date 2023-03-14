Недостреленого у серпні новокаховського колаборанта Гуру намагалися підірвати: деталі
У Новій Каховці українські партизани здійснили атаку на відомого колаборанта Віталія Гуру. Той внаслідок підриву його автомобіля отримав поранення і потрапив до лікарні.
Про це повідомив Telegram-канал партизанського руху українців і кримських татар АТЕШ.
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Атака на колаборанта
Відомий херсонський колаборант, заступник гауляйтера Нової Каховки Віталій Гура знову став об’єктом атаки українських партизанів.
Атака на Гуру відбулася 13 березня близько 12:10 на проспекті Перемоги біля кафе "Смачна країна".
Партизани підірвали автомобіль колаборанта.
Росіяни підтверджують
Російський пропагандистський Telegram-канал Baza підтвердив факт замаху на Віталія Гуру.
Росіяни зазначили, що Гура внаслідок замаху на нього отримав поранення і був госпіталізований.
Нагадаємо, що перший замах на Віталію Гуру стався 6 серпня минулого року.
Тоді він був обстріляний і отримав важкі поранення.
Була навіть інформація про те, що колаборант під час транспортування до Криму помер — але ці чутки не підтвердилися.
Фото із соцмереж