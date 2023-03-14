Недостреленого у серпні новокаховського колаборанта Гуру намагалися підірвати: деталі

Партизани підірвали автомобіль заступника гауляйтера Нової Каховки

У Новій Каховці українські партизани здійснили атаку на відомого колаборанта Віталія Гуру. Той внаслідок підриву його автомобіля отримав поранення і потрапив до лікарні.

Про це повідомив Telegram-канал партизанського руху українців і кримських татар АТЕШ.

Атака на колаборанта

Відомий херсонський колаборант, заступник гауляйтера Нової Каховки Віталій Гура знову став об’єктом атаки українських партизанів.

Атака на Гуру відбулася 13 березня близько 12:10 на проспекті Перемоги біля кафе "Смачна країна".

Партизани підірвали автомобіль колаборанта.

Росіяни підтверджують

Російський пропагандистський Telegram-канал Baza підтвердив факт замаху на Віталія Гуру.

Росіяни зазначили, що Гура внаслідок замаху на нього отримав поранення і був госпіталізований.

Нагадаємо, що перший замах на Віталію Гуру стався 6 серпня минулого року.

Тоді він був обстріляний і отримав важкі поранення.

Була навіть інформація про те, що колаборант під час транспортування до Криму помер — але ці чутки не підтвердилися.

Фото із соцмереж