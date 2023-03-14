Недостреленного в августе новокаховского коллаборанта Гуру пытались подорвать: детали

Партизаны взорвали автомобиль заместителя гауляйтера Новой Каховки

В Новой Каховке украинские партизаны совершили атаку на известного коллаборанта Виталия Гуру. Тот в результате подрыва его автомобиля получил ранение и попал в больницу.

Об этом сообщил Telegram-канал партизанского движения украинцев и крымских татар АТЕШ.

Атака на коллаборанта

Известный херсонский коллаборант, заместитель гауляйтера Новой Каховки Виталий Гура снова стал объектом атаки украинских партизан.

Атака на Гуру состоялась 13 марта около 12:10 на проспекте Победы у кафе "Смачна країна".

Партизаны взорвали автомобиль коллаборанта.

Россияне подтверждают

Российский пропагандистский Telegram-канал Baza подтвердил факт покушения на Виталия Гуру.

Россияне отметили, что Гура в результате покушения на него получил ранения и был госпитализирован.

Напомним, что первое покушение на Виталию Гуру произошло 6 августа прошлого года.

Тогда он был обстрелян и получил тяжелые ранения.

Была даже информация о том, что коллаборант во время транспортировки в Крым умер, но эти слухи не подтвердились.

Фото из соцсетей