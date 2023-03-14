Недостреленного в августе новокаховского коллаборанта Гуру пытались подорвать: детали
В Новой Каховке украинские партизаны совершили атаку на известного коллаборанта Виталия Гуру. Тот в результате подрыва его автомобиля получил ранение и попал в больницу.
Об этом сообщил Telegram-канал партизанского движения украинцев и крымских татар АТЕШ.
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Атака на коллаборанта
Известный херсонский коллаборант, заместитель гауляйтера Новой Каховки Виталий Гура снова стал объектом атаки украинских партизан.
Атака на Гуру состоялась 13 марта около 12:10 на проспекте Победы у кафе "Смачна країна".
Партизаны взорвали автомобиль коллаборанта.
Россияне подтверждают
Российский пропагандистский Telegram-канал Baza подтвердил факт покушения на Виталия Гуру.
Россияне отметили, что Гура в результате покушения на него получил ранения и был госпитализирован.
Напомним, что первое покушение на Виталию Гуру произошло 6 августа прошлого года.
Тогда он был обстрелян и получил тяжелые ранения.
Была даже информация о том, что коллаборант во время транспортировки в Крым умер, но эти слухи не подтвердились.
Фото из соцсетей