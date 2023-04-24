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Нехай звикають до повітряної тривоги: Гуменюк анонсувала "сезон бавовни" в окупованому Криму

24 квітня 2023 00:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Нехай звикають до повітряної тривоги: Гуменюк анонсувала "сезон бавовни" в окупованому Криму
Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що росіянам, що живуть в Криму, варто звикнути до звуків повітряної тривоги. Нинішній теплий період року на півострові оголошується "сезоном бавовни".

Про це повідомляє Еспресо.

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Гуменюк прокоментувала систему окопів, що нарили російські окупанти на пляжах Криму.

"Думаю що до пляжів у них просто справи не дійдуть. Тому що вони вже там награлися в пісочок. На цьому їх ігри й закінчаться", — зазначила вона.

Гуменюк наголосила, що в тимчасово окупованому Криму нинішній сезон оголошено "сезоном бавовни, а не просто курорту".

"Тому до звуків повітряної тривоги їм необхідно звикати", — сказала вона.

Нагадаємо, що Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк висловив здивування заявою посла Китаю у Франції щодо суверенітету колишніх радянських республік. Він нагадав, що КНР досить педантично ставиться до своєї історії.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про географічні назви". Кабінет Міністрів має провести консультації з представницькими органами корінних народів, щоб подати нові варіанти перейменувань.

Додамо, що в Чорному морі зменшилася концентрація ворожого флоту. Наразі на бойовому чергуванні перебуває вісім російських кораблів. 

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