Пусть привыкают к воздушной тревоге: Гуменюк анонсировала "сезон хлопка" в оккупированном Крыму

Начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что живущим в Крыму россиянам стоит привыкнуть к звукам воздушной тревоги. Нынешний теплый период года на полуострове объявляется "сезоном хлопка".

Об этом сообщает Эспрессо.

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Гуменюк прокомментировала систему окопов, которые накопали российские оккупанты на пляжах Крыма.

"Думаю, что до пляжей у них просто дела не дойдут. Потому что они уже там наигрались в песочек. На этом их игры и закончатся", — отметила она.

Гуменюк подчеркнула, что во временно оккупированном Крыму нынешний сезон объявлен "сезоном хлопка, а не просто курорта".

"Поэтому к звукам воздушной тревоги им необходимо привыкать", — сказала она.

Напомним, что Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк выразил недоумение заявлением посла Китая во Франции по поводу суверенитета бывших советских республик. Он напомнил, что КНР достаточно щепетильно относится к своей истории.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О географических названиях". Кабинет Министров должен провести консультации с представительными органами коренных народов, чтобы представить новые варианты переименований.

Добавим, что в Черном море снизилась концентрация вражеского флота. В настоящее время на боевом дежурстве находятся восемь российских кораблей.