Пусть привыкают к воздушной тревоге: Гуменюк анонсировала "сезон хлопка" в оккупированном Крыму
Начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что живущим в Крыму россиянам стоит привыкнуть к звукам воздушной тревоги. Нынешний теплый период года на полуострове объявляется "сезоном хлопка".
Об этом сообщает Эспрессо.
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Гуменюк прокомментировала систему окопов, которые накопали российские оккупанты на пляжах Крыма.
"Думаю, что до пляжей у них просто дела не дойдут. Потому что они уже там наигрались в песочек. На этом их игры и закончатся", — отметила она.
Гуменюк подчеркнула, что во временно оккупированном Крыму нынешний сезон объявлен "сезоном хлопка, а не просто курорта".
"Поэтому к звукам воздушной тревоги им необходимо привыкать", — сказала она.
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