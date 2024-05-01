Непальські найманці масово тікають з армії РФ — в ГУР назвали причину

Непальські найманці. Фото ілюстративне: Reuters

Найманці з Непалу, які б'ються в Україні на боці загарбників, масово дезертирують з армії Російської Федерації. Це зумовлено великими втратами під час "м'ясних штурмів", в яких їх змушують брати участь.



Про це повідомили у Головному управлінні розвідки України у середу, 1 травня.

Непальські найманці бояться "м'ясних штурмів"

В ГУР повідомили, що втеча непальських найманців, закріплених за військовою частиною 29328 ЗС РФ, спричинена величезними втратами, яких непальці зазнають під час "м’ясних штурмів". Також велику роль у цьому процесі відіграє жорстоке ставленням російських командирів до своїх підлеглих. Повідомляється, що навіть мають місце позасудові розстріли з відмову іти на очевидну смерть. Також найманцям не платять обіцяних грошей.



"Групи російських загарбників проводять активні пошуки втікачів по окупованих українських населених пунктах, зокрема ― на Луганщині, де перебував особовий склад в/ч 29328, але, як правило, результатів цей процес не дає", — розповіли в ГУР.



Також в розвідці розповіли, що командири російської мотострілецької військової частини у рапортах і доповідях вищому командуванню пояснюють дезертирство непальців нісенітницями про ймовірне "відбуття до рідної країни через землетрус".



В ГУР також розповіли, що потрапити з окупованої Луганщини назад у Непал самотужки ― справа не надто легка. До того ж за участь у бойових діях проти України у складі російської армії громадянам Непалу у їхній державі може загрожувати притягнення до відповідальності.



"У підсумку бажання заробити "легких" грошей перетворилось для непальських найманців на пастку, безпечного виходу з якої не існує", — резюмували в ГУР.

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Справа про дезертирство найманця з Непалу. Фото: ГУР

Справа про дезертирство найманця з Непалу. Фото: ГУР

Справа про дезертирство найманця з Непалу. Фото: ГУР

Раніше ми повідомляли, що серед окупаційної армії Росії зростає рівень дезертирства. Зокрема, воно процвітає у збройних формуваннях південного військового округу окупаційної російської армії.

Нагадаємо, раніше в ГУР розповіли, як командування армії РФ карає своїх солдатів за дезертирство.