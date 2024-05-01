Непальские наемники массово бегут из армии РФ — в ГУР назвали причину

Непальские наемники. Фото иллюстративное: Reuters

Воюющие в Украине на стороне захватчиков наемники из Непала массово дезертируют из армии Российской Федерации. Это обусловлено большими потерями во время мясных штурмов, в которых их заставляют участвовать.



Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины в среду, 1 мая.

Непальские наемники боятся "мясных штурмов"

В ГУР сообщили, что бегство непальских наемников, закрепленных за воинской частью 29328 ВС РФ, вызвано огромными потерями, которые непальцы несут во время "мясных штурмов". Также большую роль в этом процессе играет жестокое отношение российских командиров к своим подчиненным. Сообщается, что даже имеют место внесудебные расстрелы с отказом идти на очевидную смерть. Также наемникам не платят обещанные деньги.



"Группы российских захватчиков проводят активные поиски беглецов по оккупированным украинским населенным пунктам, в частности ― в Луганской области, где находился личный состав в/ч 29328, но, как правило, результатов этот процесс не дает", — рассказали в ГУР.



Также в разведке рассказали, что командиры российской мотострелковой воинской части в рапортах и докладах высшему командованию объясняют дезертирство непальцев ерундой и о вероятном "отбытии в родную страну из-за землетрясения".



В ГУР также рассказали, что попасть из оккупированной Луганщины обратно в Непал самостоятельно — дело не слишком легкое. К тому же за участие в боевых действиях против Украины в составе российской армии гражданам Непала в их государстве может грозить привлечение к ответственности.



"В итоге желание заработать "легких" денег превратилось для непальских наемников в ловушку, безопасного выхода из которой не существует", — резюмировали в ГУР.

Читайте также:

Дело о дезертирстве наемника из Непала. Фото: ГУР

Дело о дезертирстве наемника из Непала. Фото: ГУР

Дело о дезертирстве наемника из Непала. Фото: ГУР

Ранее мы сообщали, что среди оккупационной армии России растет уровень дезертирства. В частности, оно преуспевает в вооруженных формированиях южного военного округа оккупационной русской армии.

Напомним, ранее в ГУР рассказали, как командование армии РФ наказывает своих солдат за дезертирство.