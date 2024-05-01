Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Непальские наемники массово бегут из армии РФ — в ГУР назвали причину arrow

Непальские наемники массово бегут из армии РФ — в ГУР назвали причину

1 мая 2024 17:00
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Непальские наемники массово бегут из армии РФ — в ГУР назвали причину
Непальские наемники. Фото иллюстративное: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Воюющие в Украине на стороне захватчиков наемники из Непала массово дезертируют из армии Российской Федерации. Это обусловлено большими потерями во время мясных штурмов, в которых их заставляют участвовать.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины в среду, 1 мая.

Непальские наемники боятся "мясных штурмов"

В ГУР сообщили, что бегство непальских наемников, закрепленных за воинской частью 29328 ВС РФ, вызвано огромными потерями, которые непальцы несут во время "мясных штурмов". Также большую роль в этом процессе играет жестокое отношение российских командиров к своим подчиненным. Сообщается, что даже имеют место внесудебные расстрелы с отказом идти на очевидную смерть. Также наемникам не платят обещанные деньги.

"Группы российских захватчиков проводят активные поиски беглецов по оккупированным украинским населенным пунктам, в частности ― в Луганской области, где находился личный состав в/ч 29328, но, как правило, результатов этот процесс не дает", — рассказали в ГУР.

Также в разведке рассказали, что командиры российской мотострелковой воинской части в рапортах и докладах высшему командованию объясняют дезертирство непальцев ерундой и о вероятном "отбытии в родную страну из-за землетрясения".

В ГУР также рассказали, что попасть из оккупированной Луганщины обратно в Непал самостоятельно — дело не слишком легкое. К тому же за участие в боевых действиях против Украины в составе российской армии гражданам Непала в их государстве может грозить привлечение к ответственности.

"В итоге желание заработать "легких" денег превратилось для непальских наемников в ловушку, безопасного выхода из которой не существует", — резюмировали в ГУР.

Читайте также:
наемник
Дело о дезертирстве наемника из Непала. Фото: ГУР
наемник
Дело о дезертирстве наемника из Непала. Фото: ГУР
наемник
Дело о дезертирстве наемника из Непала. Фото: ГУР

Ранее мы сообщали, что среди оккупационной армии России растет уровень дезертирства. В частности, оно преуспевает в вооруженных формированиях южного военного округа оккупационной русской армии.

Напомним, ранее в ГУР рассказали, как командование армии РФ наказывает своих солдат за дезертирство.

война
Украина
Непал
дезертир
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри