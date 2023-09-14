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"Непереможний характер": Зеленський привітав українських танкістів

14 вересня 2023 09:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Непереможний характер": Зеленський привітав українських танкістів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сьогодні, 14 вересня, в Україні відзначають День танкових військ. Його запровадили з нагоди Харківської наступальної операції, яка завершилася в цей день минулого року.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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"Саме танкові підрозділи були одними з військ в основі ударного кулака ОСУВ "Хортиця". Українські танкісти подолали переважальну кількість бойових машин окупантів, знищили багато іншої ворожої техніки й затрофеїли 77 російських танків. Саме 14 вересня після стабілізаційних заходів був піднятий український прапор у звільненому Ізюмі", — нагадав глава держави.

Відзначення українських воїнів

За його словами, через такі події Україна завжди святкуватиме цей день саме 14 вересня.

"Зараз танкові війська, як і завжди, сміливо й потужно захищають нашу державу, знищують окупантів і доводять, що українська сила нездоланна. Дякую за вашу відвагу й непереможний характер. З Днем танкових військ України!" — наголосив Президент.

Нагадаємо, ще на початку Харківського контрнаступу Збройні Сили України розвіяли міфи про "непереможну другу армію світу" Росії. Але якщо з Балаклії та Куп’янська росіян довелося вибивати, то з Ізюма вони просто повтікали. Напередодні звільнення в Ізюмі окупаційна влада ще й оголосила комендантську годину на шість днів. Місцеві розповідають, тікали так, що "колеса на автівках відпадали".

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