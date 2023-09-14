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"Непобедимый характер": Зеленский поздравил украинских танкистов

14 сентября 2023 09:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Непобедимый характер": Зеленский поздравил украинских танкистов
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня, 14 сентября, в Украине отмечают День танковых войск. Его ввели по случаю Харьковской наступательной операции, которая завершилась в этот день в прошлом году.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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"Именно танковые подразделения были одними из войск в основе ударного кулака ОСУВ "Хортица". Украинские танкисты преодолели подавляющее количество боевых машин оккупантов, уничтожили много другой вражеской техники и затрофеили 77 российских танков. Именно 14 сентября после стабилизационных мероприятий был поднят украинский флаг в освобожденном Изюме", — напомнил глава государства.

Віделение украинских воинов

По его словам, после таких событий Украина будет всегда праздновать этот день именно 14 сентября.

"Сейчас танковые войска, как всегда, смело и мощно защищают наше государство, уничтожают оккупантов и доказывают, что украинская сила непреодолима. Спасибо за вашу отвагу и непобедимый характер. С Днем танковых войск Украины!" — подчеркнул Президент.

Напомним, еще в начале Харьковского контрнаступления Вооруженные Силы Украины развеяли мифы о "непобедимой второй армии мира" России. Но если из Балаклеи и Купянска россиян пришлось выбивать, то из Изюма они просто убежали. Накануне освобождения в Изюме оккупационные власти еще и объявили комендантский час на шесть дней. Местные рассказывают, убегали так, что "колеса на автомобилях отпадали".

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