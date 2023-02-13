Невідомі намагалися отруїти помічника глави Чечні Кадирова — що відомо

Рамзан Кадиров з Апти Алаудіновим

Декілька днів тому помічника глави Чечні Апти Алаудінова отруїли. Напередодні чоловік отримав підозрілий лист, який мав специфічний хімічний запах.

Про це у своєму Telegram розповів сам Рамзан Кадиров.

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Кадиров написав, що його помічника, командира спецназу "АХМАТ" та заступника командувача другим армійським корпусом Апти Алаудінова кілька днів тому було отруєно.

"Восьмого лютого Алаудінов отримав конверт із повідомленням для генерала. Виявилося, що лист був просочений отруйною речовиною. Лікарі врятували його, зараз він проходить лікування у москві", — написав Рамзан Кадиров.

Варто зазначити, що таким же способом свого часу в Чечні був убитий польовий командир Хаттаб, призначений йому лист обробили новачком. Тоді операцію здійснювали російські спецслужби.

Нагадаємо, раніше ми писали, що приватний літак лідера Чечні Рамзана Кадирова вперше за пів року зафіксовано на радарах. Він літав на Мальдіви щонайменше на три дні.

Як зазначає видання Радіо свобода, Кадиров не раз був на Мальдівах. Зокрема, радари зафіксували його літак на островах 2 і 6 листопада 2021 року. Частіше глава Чечні буває в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Окрім того, нещодавно Рамзан Кадиров вкотре погрожував світу ядерною зброєю. За його словами, "росія не може програти", інакше почнеться ядерна війна і "ми всі помремо".

Як відомо, на початку війни в Україні президент росії володимир путін наказав лідеру Чечні Рамзану Кадирову захопити урядовий будинок у Києві та вбити українського Президента Володимира Зеленського.