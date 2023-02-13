Неизвестные пытались отравить помощника главы Чечни Кадырова — что известно

Рамзан Кадыров из Апты Алаудиновым

Несколько дней тому назад помощника главы Чечни Апты Алаудинова отравили. Накануне мужчина получил подозрительное письмо, которое имело специфический химический запах.

Об этом в своем Telegram рассказал сам Рамзан Кадыров.

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Кадыров написал, что его помощник, командир спецназа "АХМАТ" и заместитель командующего вторым армейским корпусом Апты Алаудинов несколько дней назад был отравлен.

"Восьмого февраля Алаудинов получил конверт с сообщением для генерала. Оказалось, что письмо было пропитано ядовитым веществом. Врачи спасли его, сейчас оно проходит лечение в москве", — написал Рамзан Кадыров.

Следует отметить, что таким же способом в свое время в Чечне был убит полевой командир Хаттаб, назначенное ему письмо обработали новичком. Тогда операцию производили российские спецслужбы.

Напомним, ранее мы писали, что частный самолет лидера Чечни Рамзана Кадырова впервые за полгода зафиксирован на радарах. Он летал на Мальдивы минимум на три дня.

Как отмечает издание Радио свобода, Кадыров не раз был на Мальдивах. В частности, радары зафиксировали его самолет на островах 2 и 6 ноября 2021 года. Чаще глава Чечни бывает в Объединенных Арабских Эмиратах.

Кроме того, недавно Рамзан Кадыров в очередной раз угрожал миру ядерным оружием. По его словам, "россия не может проиграть", иначе начнется ядерная война и "мы все умрем".

Как известно, в начале войны в Украине президент россии владимир путин приказал лидеру Чечни Рамзану Кадырову захватить правительственное здание в Киеве и убить украинского Президента Владимира Зеленского.