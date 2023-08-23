Javelin, Bayraktar, HIMARS, Patriot, чим Україна воює проти Росії

Ракетна система залпового вогню М142 HIMARS. Фото: Militarnyi

За півтора року повномасштабної війни західні партнери передали Збройним силам України велику кількість різноманітної зброї. Деякі зразки надійшли до української армії ще до вторгнення, інші — уже після завершення весняного бліцкригу, але уся ця військова допомога уже увійшла в історію нашої війни — і навіть стала символом української стійкості, увійшовши в народну та авторську творчість.

"Джавеліни" і NLAW

Переносні протитанкові комплекси, найвідомішими з яких були американські FGM-148 Javelin та британські NLAW, — це якраз та зброя, яку українська армія почала отримувати ще до 24 лютого 2022-го. Вважалося, що така оперативність з боку західних партнерів була зумовлена тим, що у перемозі російської армії ніхто особливо не сумнівався, а зброя на кшталт ПТРК є дуже зручною для партизанської війни.

Читайте також:

Втім, сталося інакше — Україна вистояла у найважчі, перші дні і тижні війни, а "Джавеліни" та NLAW стали одними із ключових факторів цього успіху, оскільки окупаційні війська рухалися колонами по основних трасах, що дозволяло ефективно знищувати ворожу техніку.

Саме ця успішна робота на початковому етапі війни перетворила американські Javelin на справжню легенду нинішнього військового конфлікту, українські музиканти навіть створили кілька пісень, присвячених цьому озброєнню.

А ще українці почали називати на честь америксанськогго ПТРК своїх домашніх улюбленців — і навіть дітей. Відомо про щонайменше одного Джевеліна і одну Джавеліну.

"Байрактар"

Ще одна легенда перших місяців повномасштабної війни — це турецькі ударні безпілотники Bayraktar TB2. Ця техніка також увійшла в історію російсько-українського військового конфлікту своїми діями, які допомогли зупинити наступ на Київ у лютому-березні 2022 року. Для окупантів ці потужні дрони виробництва компанії Baykar стали справжнім "нічним кошмаром", російський Генштаб навіть кілька разів брехав про знищення турецьких БпЛА.

Крім Київщини, "Байрактари" відзначилися і в інших операціях. Так, відомо про успішні удари цих безпілотників по російських катерах, а також по гелікоптеру Мі-8 на острові Зміїний, який був окупований військами Російської Федерації.

Згодом українська армія отримала й інші ударні безпілотні апарати — американські Switchblade та Phoenix Ghost, польські Warmate, але саме турецькі "Байрактари" увійшли в історію нинішньої війни. До речі, ще і тому, що компанія Baykar заявила про будівництво заводу з виробництва цього виду зброї в самій Україні.

"Хаймарси"

Наступною легендою російсько-української війни стали ракетні системи залпового вогню. Західні партнери постачали зброю Силам оборони України поступово, з різних причин (і не останньою була позиція політичних еліт і суспільств). От і до РСЗВ справа дійшла уже після першого етапу повномасштабного військового конфлікту.

Перші M142 HIMARS прибули до України у другій половині червня 2022 року. І через деякий час ця військова техніка взялася за роботу. Цією роботою стали удари по численних військових чи логістичних об'єктах, які контролювали російські окупанти — зокрема, по Антонівському мосту під час херсонської операції минулої осені.

Російські окупанти, відчувши серйозні проблеми від нової західної техніки, почали справжнє полювання за "Хаймарсами" — і навіть відрапортували про знищення кількох одиниць цих ракетних систем залпового вогню. Втім, ЗМІ згодом виявили, що це були дерев'яні макети для виманювання російських крилатих ракет. А справжні HIMARS, як і інші РСЗВ, зокрема, MLRS M270, продовжують знищувати бронетехніку і склади російських окупантів, живу силу і артилерійські підрозділи армії РФ.

"Петріоти"

Після ракетних системи залпового вогню надійшла черга зенітно-ракетних комплексів та систем протиповітряної оборони. Тут Україна отримала цілу низку різної техніки від кількох країн — наприклад, норвезько-американські NASAMS із ракетами AIM-120 AMRAAM, німецькі IRIS-T, італійсько-французькі SAMP-T. Але головним представником цього виду озброєння стали легендарні американські системи ППО MIM-104 PATRIOT.

Перші батареї "Петріот" прибули до України у квітні поточного року. Звісно ж, місце розташування цих об'єктів ніхто не афішує — але із подальших подій стало зрозуміло, що MIM-104 закрили небо над українською столицею.

Причому закрили так надійно, що навіть розхвалені російськими владою та пропагандистами гіперзвукові крилаті ракети "Кинджал" були збиті усі до однієї — хоча запускалися вони по Києву неодноразово, але щоразу американська система протиповітряної оборони знищувала усі "Кинджали", яким, як запевняли росіяни, немає аналогів у світі і знищити їх не може жодна зброя.

Як виявилося, може. Тож поступово територія України отримує той самий протиракетний щит, який дозволить усім нам почуватися безпечно, навіть маючи кордон із таким, м'яко кажучи, неприємним сусідом, як Російська Федерація (чи тим, що залишиться на її місці після можливого розпаду).

Storm Shadow

Але захист захистом, та Україні треба думати і про звільнення захоплених як 2014-го, так і 2022 року територій. А для цього потрібні не тільки системи ППО, не тільки ракетні системи залпового вогню — а і далекобійні ракети, які дозволяють бити по цілях у глибокому тилу, знищуючи інфраструктуру та логістичні шляхи окупантів.

І такі ракети ЗСУ отримали. Зараз на озброєнні української армії уже є щонайменше два типи таких західних ракет — це британські Storm Shadow та французькі SCALP. Вони є майже ідентичними, але виробляються в різних країнах (та і деякі відмінності все-таки присутні), тому і мають дві окремі назви.

Достеменної інформації про роботу цієї зброї на фронтах російсько-української війни немає, але час від часу українська влада таки повідомляє про успіхи далекобійних ракет. Так, ще у травні поточного року міністр оборони Олексій Резніков заявив, що усі використані на той момент ракети влучили у цілі.

У серпні ракетами Storm Shadow були атаковані автомобільні мости з Криму до Херсонщини через Сиваш. Удари також виявилися точними. А ще говорять про те, що саме цими ракетами був знищений у окупованому Бердянську російський генерал-лейтенант Олег Цоков.

"Леопарди"

Поки українська армія не отримала у своє розпорядження літаки F-16 (і, можливо, якісь інші) — найпотужнішою зброю наступу можна і треба вважати бронетехніку. Перш за все, танки. Найчисленнішим з яких є німецькі Leopard 1 та Leopard 2. До речі, цю зброю Україна отримала не тільки від самої Німеччини, а і від інших країн НАТО — настільки популярними є зразки бронетехніки від концерну Rheinmetall. Який, до речі, готується побудувати військовий завод на заході України.

"Леопарди" уже активно використовуються під час контрнаступу ЗСУ, особливо на південному фронті, де успіхи українських Сил оборони є найпомітнішими. А росіяни традиційно відразу після появи інформації про передачу Україні німецьких танків почали повідомляти про їхнє "успішне знищення".

Також вже на озброєнні ЗСУ перебувають британські танки Challenger, а американські Abrams прибудуть до України найближчим часом — і додадуть потужності тим підрозділам Сил оборони, які зараз ламають оборону росіян на Мелітопольському та Бердянському напрямках.