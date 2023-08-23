Javelin, Bayraktar, HIMARS, Patriot, чем Украина воюет против России

Ракетная система залпового огня М142 HIMARS. Фото: Militarnyi

За полтора года полномасштабной войны западные партнеры передали Вооруженным силам Украины большое количество разнообразного оружия. Некоторые образцы поступили в украинскую армию еще до вторжения, другие уже после завершения весеннего блицкрига, но вся эта военная помощь уже вошла в историю нашей войны и даже стала символом украинской стойкости, войдя в народное и авторское творчество.

"Джавелины" и NLAW

Переносные противотанковые комплексы, самыми известными из которых были американские FGM-148 Javelin и британские NLAW, — это как раз оружие, которое украинская армия начала получать еще до 24 февраля 2022-го. Считалось, что такая оперативность со стороны западных партнеров была обусловлена тем, что в победе российской армии никто особо не сомневался — а оружие вроде ПТРК очень удобно для партизанской войны.

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Впрочем, произошло иначе — Украина выстояла в самые тяжелые, первые дни и недели войны, а "Джавелины" и NLAW стали одними из ключевых факторов этого успеха, поскольку оккупационные войска двигались колоннами по основным трассам, что позволяло эффективно уничтожать вражескую технику.

Именно эта успешная работа на начальном этапе войны превратила американские Javelin в подлинную легенду нынешнего военного конфликта, украинские музыканты даже создали несколько песен, посвященных этому вооружению.

А еще украинцы стали называть в честь американского ПТРК своих домашних любимцев и даже детей. Известно о по меньшей мере одном мальчике Джевелине и одной девочке Джавелине.

"Байрактар"

Еще одна легенда первых месяцев полномасштабной войны — это турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2. Эта техника вошла в историю российско-украинского военного конфликта своими действиями, которые помогли остановить наступление на Киев в феврале-марте 2022 года. Для окупантов эти мощные дроны производства компании Baykar стали настоящим "ночным кошмаром", российский Генштаб даже несколько раз врал об уничтожении турецких БпЛА.

Кроме Киевщины, "Байрактары" отличились и в других операциях. Так, известно об успешных ударах этих беспилотников по российским катерам, а также по вертолету Ми-8 на острове Змеиный, который был оккупирован войсками Российской Федерации.

Впоследствии украинская армия получила и другие ударные беспилотные аппараты — американские Switchblade и Phoenix Ghost, польские Warmate, но именно турецкие "Байрактары" вошли в историю нынешней войны. Кстати, еще и потому, что компания Baykar заявила о строительстве завода по производству этого вида оружия в Украине.

"Хаймарсы"

Следующей легендой российско-украинской войны стали ракетные системы залпового огня. Западные партнеры поставляли оружие Силам обороны Украины постепенно по разным причинам (и не последней была позиция политических элит и обществ). Вот и до РСЗО дело дошло уже после первого этапа полномасштабного военного конфликта.

Первые M142 HIMARS прибыли в Украину во второй половине июня 2022 года. И спустя некоторое время эта военная техника взялась за работу. Такой работой стали удары по многочисленным военным или логистическим объектам, контролируемым российскими оккупантами — в частности, по Антоновскому мосту во время херсонской операции минувшей осенью.

Российские оккупанты, почувствовав серьезные проблемы от новой западной техники, начали настоящую охоту за "Хаймарсами" — и даже отрапортовали об уничтожении нескольких единиц этих ракетных систем залпового огня. Впрочем, СМИ обнаружили, что это были деревянные макеты для выманивания российских крылатых ракет. А настоящие HIMARS, как и другие РСЗО, в частности, MLRS M270, продолжают уничтожать бронетехнику и склады российских окупантов, живую силу и артиллерийские подразделения армии РФ.

"Пэтриоты"

После ракетной системы залпового огня пришел черед зенитно-ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны. Здесь Украина получила целый ряд различной техники от нескольких стран — например, норвежско-американские NASAMS с ракетами AIM-120 AMRAAM, немецкие IRIS-T, итальянско-французские SAMP-T. Но главным представителем этого вида вооружения стали легендарные американские системы ПВО MIM-104 PATRIOT.

Первые батареи "Пэтриот" прибыли в Украину в апреле текущего года. Разумеется, место расположения этих объектов никто не афиширует — но из дальнейших событий стало ясно, что MIM-104 закрыли небо над украинской столицей.

Причем закрыли так надежно, что даже расхваленные российскими властями и пропагандистами гиперзвуковые крылатые ракеты "Кинжал" были сбиты все до одной — хотя запускались они по Киеву неоднократно, но каждый раз американская система противовоздушной обороны уничтожала все "Кинжалы", которым, как заверяли россияне, нет аналогов в мире и уничтожить их не может ни одно оружие.

Как оказалось, может. Поэтому постепенно территория Украины получает тот же противоракетный щит, который позволит всем нам чувствовать себя безопасно, даже имея границу с таким, мягко говоря, неприятным соседом, как Российская Федерация (или тем, что останется на ее месте после возможного распада).

Storm Shadow

Но защита защитой, а Украине нужно думать и об освобождении захваченных как в 2014-м, так и в 2022 году территорий. А для этого нужны не только системы ПВО, не только ракетные системы залпового огня, но и дальнобойные ракеты, позволяющие бить по целям в глубоком тылу, уничтожая инфраструктуру и логистические пути оккупантов.

И такие ракеты ВСУ получили. Сейчас на вооружении украинской армии уже по меньшей мере два типа таких западных ракет — это британские Storm Shadow и французские SCALP. Они почти идентичны, но производятся в разных странах (да и некоторые отличия все-таки присутствуют), поэтому и имеют два отдельных названия.

Достоверной информации о работе этого оружия на фронтах российско-украинской войны нет, но время от времени украинские власти таки сообщают об успехах дальнобойных ракет. Так, еще в мае текущего года министр обороны Алексей Резников заявил, что все использованные на тот момент ракеты попали в цели.

В августе ракетами Storm Shadow были атакованы автомобильные мосты из Крыма в Херсон через Сиваш. Удары тоже оказались точными. А еще говорят о том, что именно этими ракетами уничтожен в оккупированном Бердянске российский генерал-лейтенант Олег Цоков.

"Леопарды"

Пока украинская армия не получила в свое распоряжение самолеты F-16 (и, возможно, какие-то другие) — самым мощным оружием наступления можно и следует считать бронетехнику. Прежде всего, танки. Самым многочисленным из которых являются немецкие Leopard 1 и Leopard 2. Кстати, это оружие Украина получила не только от самой Германии, но и от других стран НАТО — настолько популярны являются образцы бронетехники от концерна Rheinmetall. Который, кстати, готовится построить военный завод на западе Украины.

"Леопарды" уже активно используются во время контрнаступления ВСУ, особенно на южном фронте, где успехи украинских Сил обороны наиболее заметны. А россияне традиционно сразу после появления информации о передаче Украине немецких танков начали сообщать об их "успешном уничтожении".

Также уже на вооружении ВСУ находятся британские танки Challenger, а американские Abrams прибудут в Украину в ближайшее время и добавят мощности тем подразделениям Сил обороны, которые сейчас ломают оборону россиян на Мелитопольском и Бердянском направлениях.