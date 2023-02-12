Володимир Зеленський показав нові кадри воєнної України

Гарант поділився черговою добіркою фото

Президент показав громадянам пронизливі кадри воєнної України. За словами гаранта, так виглядає ціна єдиної і незалежної держави.

Відповідні знімки Володимир Зеленський опублікував у своєму Telegram.

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Вже майже рік Збройні сили України захищають нашу державу від російських загарбників. Новими фото із захисниками поділився Президент Володимир Зеленський.

За словами гаранта, якщо не припиняти боротьби — рано чи пізно єдину й незалежну державу буде відновлено.

"Якщо не досягти справжньої єдності — незалежність буде втрачено", — йдеться у дописі.

Нагадаємо, напередодні Президент України Володимир Зеленський провів кілька нарад із представниками сектору оборони та правоохоронних органів. Тематика — посилення державних інституцій України й захист інституцій від будь-яких спроб зменшити їх дієздатність та ефективність. Це стосується різних напрямків.

І вже сьогодні, 12 лютого, Президент України ввів у дію санкції РНБО проти 200 осіб, що повʼязані з росією. Відомо, що відповідні обмеження накладені на 50 років.

Зазначимо, що санкції запроваджено проти 199 громадян росії, а також одного українця — колаборанта і зрадника Юрія Чернічука, якого загарбники "призначили" новим "директором" Запорізької АЕС.