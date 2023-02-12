Володимир Зеленський показав нові кадри воєнної України

"Незалежну державу буде відновлено": Президент опублікував нові кадри воєнної України
Президент показав громадянам пронизливі кадри воєнної України. За словами гаранта, так виглядає ціна єдиної і незалежної держави.
Відповідні знімки Володимир Зеленський опублікував у своєму Telegram.
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Вже майже рік Збройні сили України захищають нашу державу від російських загарбників. Новими фото із захисниками поділився Президент Володимир Зеленський.
За словами гаранта, якщо не припиняти боротьби — рано чи пізно єдину й незалежну державу буде відновлено.
"Якщо не досягти справжньої єдності — незалежність буде втрачено", — йдеться у дописі.
Нагадаємо, напередодні Президент України Володимир Зеленський провів кілька нарад із представниками сектору оборони та правоохоронних органів. Тематика — посилення державних інституцій України й захист інституцій від будь-яких спроб зменшити їх дієздатність та ефективність. Це стосується різних напрямків.
І вже сьогодні, 12 лютого, Президент України ввів у дію санкції РНБО проти 200 осіб, що повʼязані з росією. Відомо, що відповідні обмеження накладені на 50 років.
Зазначимо, що санкції запроваджено проти 199 громадян росії, а також одного українця — колаборанта і зрадника Юрія Чернічука, якого загарбники "призначили" новим "директором" Запорізької АЕС.