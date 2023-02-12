Владимир Зеленский показал новые кадры военной Украины

"Независимое государство будет восстановлено": Президент опубликовал новые кадры военной Украины
Президент показал гражданам пронзительные кадры военной Украины. По словам гаранта, так выглядит цена единого и независимого государства.
Соответствующие снимки Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram.
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Уже около года Вооруженные силы Украины защищают наше государство от российских захватчиков. Новыми фото с защитниками поделился Президент Владимир Зеленский.
По словам гаранта, если не прекращать борьбу — рано или поздно единое и независимое государство будет восстановлено.
"Если не достичь подлинного единства — независимость будет потеряна", — говорится в сообщении.
Напомним, накануне Президент Украины Владимир Зеленский провел несколько совещаний с представителями сектора обороны и правоохранительных органов. Тематика — усиление государственных институций и защита институций от любых попыток уменьшить их дееспособность и эффективность. Это касается разных направлений.
И уже сегодня, 12 февраля, Президент Украины ввел в действие санкции СНБО против 200 человек, связанных с россией. Известно, что ограничения наложены на 50 лет.
Отметим, что санкции введены против 199 граждан рф, а также одного украинца — коллаборанта и предателя Юрия Черничука, которого захватчики "назначили" новым "директором" Запорожской АЭС.