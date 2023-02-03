У лютому чи березні — КНДР відправить на окуповані території України своїх силовиків

За словами журналістів, північнокорейці не братимуть участі у бойових діях

Влада КНДР нещодавно наказала північнокорейським торговим компаніям у росії відібрати персонал для відправки в окуповані росією східні частини України для участі у "відбудові". Передбачається, що на схід відправлять від 300 до 500 осіб.

Про це пише видання Daily NK.

Що відомо

З огляду на те, що всі торгові компанії, які отримали замовлення, пов'язані з північнокорейською армією або органами держбезпеки, Північна Корея, схоже, має намір відправити солдатів або поліцейських, а не цивільних осіб, на тимчасово окуповані росією території України.

За словами джерела видання, завдання військових невідомі, але вони, швидше за все, не виконуватимуть бойових завдань. Найімовірніше, військові братимуть участь у відновленні регіону, додав співрозмовник. Можливо, режим КНДР вирішив це зробити, тому що солдатів легше контролювати, ніж цивільних.

Кого відправлять на Донбас

Особовий склад, який відбирають для відправки в Україну — молоді люди віком від 19 до 27 років, більшість з них одружені, але залишили свої сім'ї в Північній Кореї.

За словами співрозмовника, загалом може йтися про близько 300-500 людей.

Враховуючи, що компаніям наприкінці січня дали близько десяти днів на завершення відбору, Північна Корея, ймовірно, відправить свій персонал в Україну в середині лютого або березні.

Нагадаємо, до росії прибув потяг із Північної Кореї після заяви США про те, що Пхеньян може таємно постачати рф зброю для війни з Україною. Рух потяга зафіксували на єдиній сухопутній ділянці сполучення між КНДР та російською федерацією у п’ятницю вдень, 4 листопада.

2 листопада у США заявили, що Північна Корея постачає росії артилерійські снаряди для війни в Україні.

За інформацією розвідки, КНДР намагається приховати постачання, створюючи враження, нібито боєприпаси відправляються до країн Близького Сходу чи Північної Африки.

Згодом КНДР заперечила будь-які постачання зброї до росії і попереджає Сполучені Штати Америки про "небажані результати", якщо Вашингтон продовжуватиме заявляти про такі поставки.